Thomas Müller fala sobre expectativa para o Mundial: ‘Empolgante’

O Bayern de Munique, atual campeão alemão, está no grupo C do Mundial de Clubes ao lado de Auckland City, da Nova Zelândia, Benfica e Boca Juniors. Em entrevista para a FIFA, Thomas Müller disse estar ansioso e empolgado para a disputa da competição.

Expectativa de Müller para o Mundial

— Primeiramente, o fato de que é um Mundial é interessante - e esse formato parece novo, como uma Copa do Mundo. Precisamos sentir o torneio primeiro. Mas o fato de que será realizado no país que receberá a Copa do Mundo no ano seguinte é claramente empolgante para nós — disse Müller.

Atmosfera esperada no Mundial

— O jogador projetou um clima diferente nos Estados Unidos durante a competição — Espero uma grande atmosfera. A parte legal do ponto de vista do jogador é que esses tempos são de todos os lugares do mundo, e os torcedores têm a chance de ver os clubes jogando em seu país ou sua região. Acho que vemos um certo nível de euforia que não vemos quando é o de sempre. Estamos ansiosos para esse encontro de diferentes culturas e clubes —

Motivação pelo futebol e para continuar vencendo

— A paixão pelo jogo e por vencer, essa competitividade. Essa sempre foi a base, e você não aprende isso – ou você tem ou não tem. Para mim, trata-se de me provar repetidamente, competindo tanto dentro da equipe – o que não é tão fácil com os caras que temos aqui – quanto externamente, como clube. Trata-se de assumir o fardo repetidamente, tanto fisicamente quanto na competição – e vencer. Isso é o que me empolga. Não se trata do troféu. O troféu é apenas o pedaço de metal que você recebe quando vence a competição, mas não é isso que te faz feliz. É a jornada para chegar lá que me estimula — falou o atacante.

Segredo para o jogo de Müller

— Talvez o que me diferencie um pouco dos jogadores do meu nível, da minha posição, é que sempre pensei muito no jogo em si, no meu posicionamento. Além disso, tive ótimos treinadores que realmente valorizaram muito isso, seja Louis van Gaal, seja Pep Guardiola – o mesmo acontece agora com Vinny (Vincent Kompany). Eles também são muito obcecados pelos detalhes, e você sempre pode aprender algo com eles e melhorar seu posicionamento, porque muitas vezes isso é subestimado —

— O torcedor médio de futebol assiste e pensa: "Ok, ótimo chute. Ótimo drible. Nossa, ele é rápido." Mas, nos detalhes, seja qual for a função do jogador ou se ele cria chances de gol, muitos jogadores frequentemente se encontram nas mesmas situações, ou em situações semelhantes, e isso sempre depende dos detalhes. De que lado do meu corpo eu recebo a bola? Eu me posiciono logo atrás do adversário para ter vantagem? Sempre fui bom nisso — destacou.