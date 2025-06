Para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o Boca Juniors tem como alvo o meio-campista da Roma e da atual campeã do mundo, Leandro Paredes. O meio-campista de 30 anos, revelado pelo clube, é o principal desejo Xeneize. Após uma tentativa frustrada de repatriação no começo do ano, o sonho de ter o volante arrefeceu, mas há esperança.

Apesar de ter renovado contrato com a equipe italiana recentemente, Paredes continua a ter o nome vinculado ao Boca Juniors para a disputa do Mundial de Clubes. O jogador tem futuro incerto na Roma, que contratou novo treinador recentemente. Com a chegada do comandante, a situação será avaliada.

Paredes comemora com a camisa da Argentina (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Boca Juniors quer Paredes e reforço na defesa

Para além do meio de campo, outra preocupação do time é o setor defensivo. O clube de Buenos Aires pode perder um zagueiro para o Mundial por uma razão curiosa: Ayrton Costa, que se destacou no Independiente, ainda não obteve visto para entrar nos Estados Unidos. O motivo é a liberdade condicional que recebeu por um episódio em 2018, no qual foi acusado, juntamente com seu irmão e outro homem, de cometer um roubo em uma casa em Bernal Oeste, província de Buenos Aires.

A justiça argentina o sancionou com uma pena alternativa, mas isso foi suficiente para que seu visto fosse negado. A equipe Xeneize já fez duas tentativas oficiais, no final de 2024 e em maio deste ano, mas ambas foram rejeitadas.

Com pouquíssimo tempo até o início do torneio, a única opção que resta ao zagueiro é a intervenção à Fifa e a obtenção de uma autorização de trabalho excepcional. Enquanto aguarda a decisão, o clube considera a contratação de um zagueiro uma prioridade caso sua ausência seja confirmada.

Velho conhecido no comando

Não é surpresa para ninguém que o tradicionalíssimo Boca Juniors não vive seus melhores momentos dentro de campo. Longe dos áureos momentos da primeira década dos anos 2000, o seis vezes campeão da América vai aos EUA em busca do tetra campeonato do mundo com um antigo - e vitorioso - conhecido da torcida Xeneize.

Na última segunda-feira (2), foi apresentado Miguel Ángel Russo, que inicia sua terceira passagem no clube argentino. Comandante do título continental de 2007, o último do Azul y Oro, o treinador reencontra Juan Román Riquelme, camisa 10 daquela campanha, hoje presidente do Boca.

Campeão pelo Boca, técnico Miguel Russo está de volta ao clube para o Mundial

— Um técnico que nos deu a última Copa Libertadores e que é meu amigo está de volta. Desejo que desfrute muito e seja feliz — , disse Riquelme, ídolo e presidente do Boca. O técnico ainda venceu um Campeonato Argentino e uma Copa da Liga Argentina, ambos em 2020.

Até o momento, o ano do time de Buenos Aires é para esquecer: sob o comando de Fernando Gago, o clube foi eliminado nas quartas de final do Apertura do Campeonato Argentino e caiu na Pré-Libertadores.

Russo chega ao Boca às vésperas da disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O time argentino está no Grupo C e vai enfrentar na primeira fase o português Benfica, dia 16 de junho; o alemão Bayern de Munique, dia 20; e o neozelandês Auckland City, dia 24.