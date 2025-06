O Auckland City desembarcou nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA 2025 com uma ausência significativa no comando da equipe. O técnico Paul Posa, anunciado recentemente para reassumir o time, permanecerá na Nova Zelândia por questões pessoais e não estará à frente da equipe nas primeiras semanas de junho.

A ausência foi confirmada pelo próprio clube em uma publicação em seu site, informando que Paul Posa “permanecerá na Nova Zelândia durante as duas primeiras semanas de junho devido a circunstâncias pessoais”. No comunicado oficial, o Auckland City expressou apoio ao treinador e pediu respeito à sua privacidade:

- O clube apoia totalmente a decisão e solicita que sua privacidade seja respeitada durante esse período - informou o clube em comunicado oficial.

Posa, que comandou o Auckland entre 2008 e 2010, foi recontratado em 2025 para liderar a equipe justamente por sua experiência e histórico positivo na competição internacional. Ele foi o responsável por uma das campanhas mais marcantes do clube neozelandês no Mundial de Clubes, quando alcançou o quinto lugar em 2009 — um feito histórico para uma equipe da Oceania.

Treinador do Auckland City, Paul Posa , em entrevista (Foto: Reprodução/Instagram/@officialaucklandcityfc)

Sem o treinador principal, o Auckland será liderado por uma comissão técnica formada por quatro auxiliares: Adria Casals, Ivan Vicelich, Daewook Kim e Jonas Hoffmann.

Atual tricampeão da Liga dos Campeões da Oceania, o Auckland City garantiu vaga no Mundial ao vencer as edições de 2022, 2023 e 2024 da competição continental. Com o melhor desempenho da região no período, a equipe representará a OFC (Confederação de Futebol da Oceania) no torneio.

O Auckland integra o grupo C da competição, ao lado de gigantes do futebol mundial: Bayern de Munique (Alemanha), Benfica (Portugal) e Boca Juniors (Argentina). A estreia dos neozelandeses será contra o Bayern, no dia 15 de junho, às 13h (horário de Brasília), em um desafio que promete testar os limites do atual campeão da Oceania.

Mesmo com a ausência de Paul Posa, o Auckland City espera surpreender e repetir campanhas históricas do passado, mantendo o espírito competitivo que o levou a ser o clube mais bem-sucedido do futebol neozelandês.