O Auckland City foi campeão da Champions League da Oceania e garantiu vaga no Mundial 2029 e no Intercontinental de 2025, que ocorre em dezembro desse ano. Na final, o Auckland venceu o Hekari United, da Papua-Nova Guiné, por 2 a 0 e levantou pela 13ª vez a taça da OFC Champions League.

O grande nome da decisão foi o atacante Myer Bevan, que marcou os dois gols do Auckland na final: o primeiro aos 36 minutos da etapa inicial, e o segundo aos 41 do segundo tempo. Bevan foi decisivo durante toda a campanha e terminou como artilheiro do clube, com três gols marcados.

Bevan também fez parte do elenco campeão da Champions da Oceania em 2024 (Foto: Reprodução/Instagram/@myerbevan)

Com a conquista, o Auckland City ergueu a taça pela quarta vez consecutiva, ampliando ainda mais sua hegemonia no futebol da Oceania e se isolando como o maior campeão da história da competição, agora com 13 títulos. O segundo clube com mais títulos é o extinto Waitakere United, também da Nova Zelândia, que venceu duas vezes.

Rumo ao Mundial

Classificado para o Grupo C do Mundial de Clubes de 2025, o Auckland City terá pela frente um verdadeiro teste de fogo. Seus adversários serão Bayern de Munique (Alemanha), Benfica (Portugal) e Boca Juniors (Argentina).

Confira os jogos do Auckland City no Mundial de Clubes

🌏 Bayern de Munich (ALE) x Auckland City (NZL)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 15 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Benfica (POR) x Auckland City (NZL)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 20 de junho, sexta, às 13h (de Brasília)

🏟️ Orlando

🌏 Auckland City (NZL) x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 26 de junho, terça, às 16h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

A equipe comandada pelo espanhol Albert Riera chega como azarão no Grupo C. Segundo o site Transfermarkt, o Auckland City tem o elenco mais barato do Mundial de Clubes, em contraste com rivais como o Bayern de Munique, cujo time vale centenas de milhões de euros.