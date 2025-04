O Auckland City contará com um jogador de trajetória incomum no Mundial de Clubes da FIFA 2025. Dylan Manickum, atacante de 32 anos, não é apenas um atleta de futebol de campo, mas também um nome de destaque no futsal da Nova Zelândia. Em 2024, ele disputou a Copa do Mundo de Futsal da FIFA no Uzbequistão, após ser peça-chave na histórica classificação da seleção neozelandesa para o torneio.

Nascido em Auckland, Dylan Manickum fez sua estreia pelo Futsal Whites em 2023 e rapidamente se tornou um dos principais jogadores da equipe. No mesmo ano, brilhou na Copa das Nações de Futsal da Confederação de Futebol da Oceania (OFC), sendo eleito o melhor jogador da competição e ajudando a Nova Zelândia a garantir sua primeira vaga no Mundial.

Ao longo de sua carreira, o atacante acumulou 73 partidas pela seleção neozelandesa de futsal e agora entra para um seleto grupo de atletas que já disputaram torneios da FIFA tanto no futebol de campo quanto em outras modalidades. Entre os nomes que figuram nessa lista estão Lakhdar Belloumi (Argélia), Brian Laudrup (Dianamarca) e Tab Ramos (Estados Unidos) que também jogaram a Copa do Mundo de Futsal. Além disso, Gustavo Poyet (Uruguai), Romário (Brasil) e Julio Salinas (Espanha) participaram da Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA.

No futebol, Manickum também marcou presença na Copa Intercontinental da FIFA de 2023, onde enfrentou craques como Fabinho, N’Golo Kanté e Karim Benzema. Agora, no Mundial de Clubes da FIFA, ele se prepara para encarar novas estrelas do futebol mundial, como Harry Kane, Jamal Musiala e Ángel Di María. Será mais um desafio de alto nível para Manickum, que divide sua carreira no futebol com seu trabalho como auxiliar de engenharia de obras.

Dylan Manickum em campo contra o Al-Etthiad (Foto: Reprodução/FIFA)

Confira os jogos do Auckland City no Mundial de Clubes 2025

🌏 Bayern de Munich (ALE) x Auckland City (NZL)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 15 de junho, segunda, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Benfica (POR) x Auckland City (NZL)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 15 de junho, segunda, às 13h (de Brasília)

🏟️ Orlando

🌏 Auckland City (NZL) x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 15 de junho, segunda, às 13h (de Brasília)

🏟️ Orlando