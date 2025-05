O Benfica pode sofrer uma punição grave por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e ser impedido de mandar jogos no Estádio da Luz por até três meses.. O clube anunciou, em comunicado oficial, que não pretende mais ceder sua casa para partidas da Seleção Nacional — uma atitude que, segundo o regulamento disciplinar da entidade, pode resultar em interdição e multa.

A declaração foi feita na última segunda-feira, como forma de protesto contra a arbitragem da final da Taça de Portugal, vencida pelo Sporting por 3 a 1 na prorrogação. O ponto mais controverso da partida foi um lance envolvendo o brasileiro Matheus Reis, que pisou na cabeça do atacante Andrea Belotti. A jogada passou impune, sem qualquer intervenção do árbitro Luís Godinho ou do VAR Tiago Martins.

No comunicado, o Benfica afirma estar “indisponível para acolher jogos da Seleção Nacional” enquanto não houver transparência nas competições portuguesas. A medida é acompanhada de uma série de ações formais: o clube promete apresentar queixas disciplinares contra a equipa de arbitragem e os jogadores Matheus Reis e Maxi Araújo, além de exigir divulgação dos áudios entre árbitro e VAR, e solicitar audiências com a Fifa, Uefa e Ifab.

O que diz o regulamento

O artigo 72 do Regulamento Disciplinar da FPF prevê punição para clubes que se recusem injustificadamente a ceder seus estádios para jogos da Seleção. A sanção pode incluir uma interdição de um a três meses e multa entre 10 e 20 unidades de conta.

“O clube que se recuse injustificadamente a ceder à FPF recinto desportivo para jogos das seleções nacionais […] é sancionado com interdição de 1 a 3 meses de jogar no seu recinto desportivo”

A posição do Benfica ainda não foi oficializada à federação, mas a ameaça já provocou reação nos bastidores da FPF, que estuda aplicar o regulamento caso o clube mantenha a postura.

Possível punição do Benfica pode ser aplicada após polêmica com arbitragem em final contra o Sporting (Foto: CARLOS COSTA/AFP)

