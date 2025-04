O Mundial de Clubes FIFA 2025 se aproxima e o Lance! fez uma análise dos valores dos elencos das 31 equipes confirmadas na competição. Com base nos dados do Transfermarkt, observamos como as equipes estão posicionadas financeiramente, refletindo o poderio de seus elencos.

Palmeiras lidera o ranking brasileiro

O Palmeiras é o time brasileiro mais caro da competição, com seu elenco avaliado em 238,75 milhões de euros. O jovem Estevão, que é um dos destaques do Alviverde, está avaliado em 55 milhões de euros, e tem valor superior ao elenco do Al Ahly, do Egito, adversário do time paulista na competição, cujo plantel é avaliado em 33,9 milhões de euros.

Estêvão comemora o gol em Sporting Cristal x Palmeiras. (foto: Ernesto Benevides/AFP)

John Arias em comparação com adversário da primeira fase

Semelhante à situação de Estevão, o destaque do Fluminense, John Arias, é avaliado em 16 milhões de euros, valor praticamente igual ao do elenco do Ulsan HD, da Coreia do Sul. O valor do time que será adversário do Tricolor Carioca na primeira fase é avaliado em 16,3 milhões de euros.

Arias é um dos destaques do Fluminense na temporada (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O elenco mais valioso

O clube mais caro da competição é o Manchester City, com seu elenco avaliado em 1,31 bilhões de euros. Isso coloca o time inglês em uma posição de absoluta vantagem financeira, refletindo sua posição no futebol mundial.

O plantel mais barato

Em contraste, o elenco mais barato da competição é o Auckland City FC da Nova Zelândia, avaliado em apenas 5,32 milhões de euros. Para ter uma ideia da disparidade, o atacante Igor Jesus, do Botafogo, tem um valor de mercado quase três vezes superior ao de todo o plantel da equipe da Oceania.

Elenco do Auckland City comemora após vencer a Champions League da Oceania de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

O grupo mais valioso

O Grupo G se destaca como o mais valioso da competição. Com equipes de peso como o Manchester City (1,31 bilhões €), Juventus (623,20 mi €), Al Ain (44,84 mi €) e Wydad Casablanca (16,46 mi €), o somatório dos valores dos elencos do Grupo G é praticamente 2 bilhões de euros.

O grupo mais barato

Já o Grupo A, que conta com o Porto (312,70 mi €), Palmeiras (238,75 mi €), Inter Miami (73,45 mi €) e Al Ahly (33,90 mi €), tem o somatório de elencos mais baixo da competição, com um valor total de 658,80 milhões de euros.

Confira o ranking completo do elenco mais valiosos do Mundial de Clubes