MIAMI (EUA) — Em três jogos disputados longe do Maracanã, o Fluminense contou com o apoio de quem cruzou continentes para estar perto na disputa do Mundial de Clubes. Foram 7.634 ingressos vendidos na fase de grupos só na venda exclusiva do clube, uma média de mais de 2,5 mil torcedores por partida.

A Fluminense House, primeiro em Nova York e depois em Miami, virou ponto de encontro da torcida, que também lotou o Fluminense Boat e marcou presença em peso na Times Square. O clube ainda distribuiu gratuitamente bandeiras confeccionadas especialmente para o torneio. Nos estádios, o comportamento foi o mesmo das arquibancadas do Maracanã: cantos do início ao fim, mesmo sob forte calor. Canções como “Benção João de Deus” embalaram a equipe e, curiosamente, antecederam o gol decisivo de Freytes contra o Sundowns.

O jogo mais procurado foi o duelo contra o Borussia Dortmund, que teve mais de 3 mil ingressos vendidos. Contra o Ulsan HD e o Mamelodi Sundowns, foram cerca de 2,2 mil e 1,9 mil entradas, respectivamente.

Flu House

Após a grande atuação do Fluminense diante do Borussia Dortmund na estreia no Mundial de Clubes, a torcida tricolor se concentrou no bar Legends, em Nova York, para assistir ao outro jogo do Grupo F, que terminou com vitória do Mamelodi Sundowns sobre o Ulsan. O bar, localizado em frente ao Empire State Building, recebeu a "Fluminense House", que serviu de base para a torcida durante a competição.

Os eventos aconteceram entre os dias 17 e 21, quando passaram a ocorrer em Miami. Durante as noites, algumas televisões exibiam os melhores momentos do título da Libertadores de 2023, enquanto outras transmitiam partidas da competição. A FluTV também realizou ações com os presentes, sorteando brindes e participando da festa.

Bandeirinhas

Quem assistiu aos jogos do Fluminense neste Mundial percebeu que as bandeiras tricolores tomaram conta da arquibancada e das ruas dos Estados Unidos. Isso não é coincidência, e sim parte de uma ação do clube em conjunto com a Fifa para incrementar a festa da torcida durante a competição.

Assim como foi na final da Libertadores de 2023, as bandeiras tricolores foram distribuídas aos torcedores que compareceram aos estádios MetLife, em Nova Jersey, e, logo mais, no Hard Rock, em Miami.

Torcida do Tricolor em um dos jogos (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Flu Boat

A grande novidade foi a Fluminense FC Boat Party, festa de boas-vindas à cidade de Nova York realizada no dia 16 de junho, véspera da estreia do clube no Mundial. A bordo de um barco em travessia pelo Rio Hudson, os torcedores puderam aproveitar cinco horas de festa com open bar, open food e uma vista privilegiada dos cartões-postais da cidade, como a Estátua da Liberdade e o skyline de Manhattan.

O comentarista da Globo Felipe Melo marcou presença e fez um discurso inflamado para a torcida do Fluminense durante o evento.

'Arrastão Tricolor'

O Fluminense entrou em campo para enfrentar o Ulsan HD, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. A torcida do time carioca impressionou com a festa organizada nas ruas de Nova York, realizando uma verdadeira marcha tricolor que reuniu centenas de torcedores. De ônibus com turistas a funcionários das lojas locais, o público acompanhou com olhares atentos a caminhada do grupo até o bar Legends, casa oficial do clube na cidade.

O trajeto que demoraria cerca de 15 minutos entre a Times Square e a "Fluminense House", que fica em um bar de frente para o Empire State Bulding, um dos prédios mais famosos do mundo e ponto turístico de Nova Iorque, levou cerca de 1h30. O tempo foi suficiente para tornar a marcha de torcedores em um ponto turístico ambulante na região.

E a multidão reuniu torcedores de todos os tipos, pais com crianças, grupos de amigos, idosos, e aproveitando o momento da maneira como preferiam, seja com um copo de cerveja para refrescar ou um café quente assim como o sol que atingia Nova York.

Torcida do Fluminense na Times Square, em Nova York (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Casa das Laranjeiras

O Fluminense realizou a estreia da Casa Laranjeiras, uma fan fest organizada pelo clube no gramado do Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O espaço contou com transmissão ao vivo dos jogos em telões, atrações musicais e diversas atividades para o público. Além disso, o clube já iniciou a venda de ingressos para a partida contra a Inter de Milão, marcada para as 16h (horário de Brasília), em Charlotte, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.



Na estreia do Fluminense, o evento atraiu milhares de torcedores. A abertura dos portões aconteceu duas horas antes do início da partida. Quem chegou mais cedo, teve um pré-jogo com diversas atrações, além de almoçar nos food trucks disponíveis no local. Entre as atividades oferecidas, cama elástica e futebolha garantiram a diversão dos torcedores.