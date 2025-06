Classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Fluminense já vira a chave e começa a focar na Inter de Milão, adversária na próxima fase do torneio. A equipe italiana, que venceu o River Plate por 2 a 0, garantiu a liderança do grupo e chega embalada para o confronto.

O desempenho chamou a atenção da imprensa internacional. O jornal inglês "The Athletic" alertou para o perigo representado pelos jovens jogadores da Inter, que vêm tendo papel de destaque mesmo com o elenco desfalcado. Destaque para Francesco Pio Esposito, de 19 anos, e Petar Sucic, de 21, dupla decisiva no triunfo sobre os argentinos.

— Petar Sucic certamente aprenderá uma coisa ou duas com os experientes meio-campistas da Inter. Depois de se juntar ao vice-campeão da Liga dos Campeões da UEFA desta temporada, vindo do Dínamo Zagreb, há três semanas, o jogador de 21 anos saiu do banco para dar assistência para Francesco Pio Esposito, de 19 anos, marcar o primeiro gol do time da Série A na vitória por 2 a 0 contra o River Plate, da Argentina, na final da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, na quarta-feira — disse o veículo.

Na temporada, somando passagens por Dínamo Zagreb, seleção croata e Inter de Milão, Sucic acumula 44 partidas, com oito gols marcados e cinco assistências. Já Esposito soma 45 jogos, 21 gols e três assistências, considerando também atuações pela equipe B da Inter e pela seleção italiana sub-20.

— A brilhante atuação de Esposito e a impressionante participação de Sucic mostraram que eles entendem como a Inter opera com a posse de bola. Eles continuarão observando e aprendendo, assim como Asllani, que anteriormente era reserva de Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Considerando as lesões da Inter durante este torneio, essas fortes atuações da geração mais jovem são promissoras. Mais importante, é um passo em direção ao rejuvenescimento do time para a próxima temporada — finalizou o jornal.

Francesco Esposito comemora gol no jogo da Inter de Milão contra o River Plate (Foto: Pablo Porciúncula/ AFP)

Fluminense no Mundial

O Tricolor busca uma vaga nas quartas de final da competição. Na fase de grupos, os comandados de Renato Gaúcho terminaram na segunda colocação. O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Borussia Dortmund, venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e também empatou com o Mamelodi Sundowns.

Já clube italiano terminou na vice-liderança da Champions League e do campeonato nacional. A equipe se classificou como primeiro colocado no Grupo E, com sete pontos, à frente de Monterrey, Urawa Reds e River Plate.