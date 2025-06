Nova York (EUA) - Na noite desta segunda-feira (16), Felipe Melo fez um discurso inflamado para a torcida do Fluminense. O comentarista da Globo marcou presença em um evento realizado em um barco, que passeava por vários pontos turísticos de Nova York (EUA).

Rodeado de torcedores do Fluminense, Felipe Melo relembrou da mentalidade da equipe Tricolor na campanha do título da Libertadores de 2023.

- É um sonho de estar aqui no Mundial, representando o Fluminense, sabe assim? Quando eu cheguei no Fluminense, e aí vocês vão lembrar, eu falei que eu tinha chegado no Fluminense pra ganhar tudo. Aí o pessoal sorriu, né? Mas, primeiro com a nossa mentalidade vencedora, daqueles que o presidente Mário trouxe junto, a união de atletas que subiram da base do Fluminense, que fizeram história no Fluminense e sobretudo a junção entre torcedor e jogador, principalmente na conquista da Libertadores - declarou Felipe Melo.

Felipe Melo fez questão de relembrar a importância da torcida do Fluminense nos jogos no Maracanã.

- Toda vez que nós entrávamos no Maracanã pra jogar, e a gente via o Maracanã cheio, a torcida empolgada, com esperança, nós no campo falávamos assim: "Vocês estão aqui porque eles confiam na gente. Vocês estão aqui porque eles estão sonhando com a gente também". E a gente vê todo mundo falando, seremos campeões, eu tenho as três palavras, sonhar, progredir e realizar. Então assim, parabéns à torcida do Fluminense, representaram vocês, se não fossem vocês, nada disso teria acontecido - finalizou Felipe Melo.

