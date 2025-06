MIAMI (EUA) — O adversário do Fluminense nas oitavas do Mundial já está definido, mas agora o clube já conhece todos os seus possíveis oponentes até a final. Com o fim da terceira rodada da fase de grupos na noite desta quinta-feira (26), o chaveamento está completo para traçar um panorama do futuro tricolor.

A última definição foi a do Grupo H, em que o Real Madrid passou em primeiro e o Al-Hilal em segundo. Com isso, o time saudita foi para o lado da chave do Flu e enfrentará o Manchester City no mata-mata. O vencedor deste confronto pode encarar o Tricolor nas quartas de final, caso avance.

Conheça a chave do Fluminense no Mundial

Deste lado da chave estão quatro europeus, Manchester City, Chelsea, Inter de Milão e Benfica; três brasileiros, Fluminense Botafogo, Palmeiras; e o saudita Al Hilal. Embora o favoritismo seja das equipes da Europa, Renato Gaúcho já declarou que entrará com coragem para tentar uma vitória e que superioridade financeira não ganha jogo.

O Flu entra em campo pelas oitavas de final na segunda-feira (30), no Estádio Bank of América, situado em Charlotte, na Carolina do Norte. Caso derrote os italianos, o clube carioca disputará a vaga na semifinal contra o vencedor de Manchester City e Al-Hilal. O palco da decisão será o Estádio Camping World, em Orlando, em 4 de julho - dia em que se comemora a independência dos Estados Unidos.

Na outra parte da chave, já há confronto entre brasileiros nas oitavas. O Palmeiras, que passou em primeiro do Grupo A, e o Botafogo, segundo do B, jogam no sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem avançar enfrenta o vencedor de Chelsea e Benfica, que jogam no mesmo dia, mas em Charlotte, no mesmo estádio do Fluminense.

Chaveamento do Mundial de Clubes coloca brasileiros e City no caminho do Flu (Foto: Reprodução/Lance!)

Apesar do Chelsea ser o favorito, os brasileiros tiveram bom aproveitamento contra os europeus na competição. Se as estatísticas se confirmarem, um deles pode cruzar o caminho do Tricolor na semifinal, com chances de um histórico clássico carioca no Mundial de Clubes. Caso contrário, um reencontro especial pode acontecer entre Chelsea e Thiago Silva, que defendeu os Blues por quatro temporadas e venceu uma Champions League. A decisão do finalista será no MetLife, em Nova Jersey, no dia 8 de julho.

Do outro lado do chaveamento no Mundial

Os demais confrontos das oitavas de final colocaram o Inter Miami, de Messi, de frente com seu ex-clube, o PSG. Já o Flamengo, que derrotou o Chelsea na fase de grupos, encara o Bayern de Munique em novo desafio contra europeus. Além disso, Real Madrid e Juventus se enfrentam e o vencedor travará duelo com Borussia Dortmund ou Monterrey, do zagueiro Sergio Ramos.

Quanto o Fluminense já ganhou no Mundial?

O Tricolor já faturou um montante de US$ 26,71 milhões (cerca de R$ 150 milhões) pelo desempenho na fase de grupos. A participação no campeonato rendeu US$ 15,21 milhões (R$ 90 milhões), que se somam às bonificações por resultado: 1 milhão de dólares em cada empate e 2 milhões pela vitória.