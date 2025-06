‘Nunca vi nada igual’: torcida do Fluminense choca com festa em Nova Iorque

NOVA IORQUE (EUA) - O Fluminense entra em campo logo mais para enfrentar o Ulsan HD, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. E a torcida do time carioca impressionou com a festa organizada nas ruas de Nova Iorque, com uma verdadeira marcha tricolor pelas ruas da cidade que contou com a participação de centenas de torcedores. De ônibus com turistas a funcionários das lojas de rua, o público acompanhou com olhares atentos a caminhada do grupo até o bar Legends, casa oficial do clube na cidade.

O trajeto que demoraria cerca de 15 minutos entre a Times Square e a "Fluminense House", que fica em um bar de frente para o Empire State Bulding, um dos prédios mais famosos do mundo e ponto turístico de Nova Iorque, levou cerca de 1h30. O tempo foi suficiente para tornar a marcha de torcedores em um ponto turístico ambulante na região.

O público tentava acompanhar o ritmo do batuque e das músicas cantadas pelos tricolores, além de muitos registros e vídeos e fotos do momento peculiar para quem não está acostumado com a festa do futebol brasileiro. A movimentação impressionou também quem está acostumado a acompanhar eventos esportivos na cidade, reforçando o clima diferente criado pelo Mundial de Clubes.

- Foi incrível, nunca vi nada assim, nada igual. Quando temos jogos de futebol americano, jogos grandes, os bares ficam cheios, mas não acontece algo como isso - disse Nick, um dos guardas que acompanhavam a caminhada dos torcedores do Fluminense fazendo a escolta no trajeto até o bar Legends.

E a multidão reuniu torcedores de todos os tipos, pais com crianças, grupos de amigos, idosos, e aproveitando o momento da maneira como preferiam, seja com um copo de cerveja para refrescar ou um café quente assim como o sol que atinge Nova Iorque na tarde deste sábado. A previsão do tempo aponta 27º nos termômetros, com máxima de 31º nas horas seguintes.

Ao chegarem na "Fluminense House", uma longa fila foi formada na porta do local, que comporta cerca de 700 pessoas na parte interna e já não tinha condições de abrigar todos os tricolores que acompanharam a marcha até o destino. De lá, os tricolores vão deslocar até a estação de Port Authority, onde os grupos pegarão ônibus em direção ao MetLife Stadium, local que recebe a partida desta noite, em Nova Jersey.

Torcedores do Fluminense se juntam para realizar marcha pelas ruas de Nova Iorque. (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Duelo pela liderança

O Fluminense empatou na estreia com o Borussia Dortmund por 0 a 0 e agora quer se manter invicto na fase de grupos do Mundial. O adversário, o Ulsan HD, da Coreia do Sul, vem de derrota para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 1 a 0.

Uma vitória, a depender do placar final do confronto entre Borussia e Mamelodi pode colocar o tricolor carioca na liderança do Grupo F. Pelo chaveamento, os classificados do grupo duelam com os dois melhores da chave E, que tem Inter de Milão, River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds.

A terceira e última rodada acontece na próxima quarta-feira (25). O Fluminense enfrenta o Mamelodi às 19h, enquanto o Dortmund entra em campo um pouco antes, às 13h, no duelo com o Ulsan HD.