O Fluminense prepara uma série de ações especiais para aproximar ainda mais seus torcedores durante a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, entre junho e julho, nos Estados Unidos. O clube vai instalar duas "Fluminense House", casas temáticas localizadas em Nova York e Miami, cidades onde o Tricolor disputará os jogos da fase de grupos. Além disso, promoverá uma festa exclusiva em um barco que cruzará o Rio Hudson, em Nova York.

continua após a publicidade

Fluminense se prepara para realizar celebrações nos Estados Unidos durante o Mundial (Foto: Divulgação/Fluminense)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Com programação voltada à confraternização da torcida, as casas tricolores serão ambientadas com as cores e símbolos do clube, além de receberem a taça original da Conmebol Libertadores de 2023 para fotos. Em Nova York, a Fluminense House funcionará entre os dias 17 e 21 de junho no Bar Legends (6 W 33rd Street), próximo ao Empire State Building, sede da torcida NY Flu. Já em Miami, a ativação ocorrerá no Magic 13 Brewing (340 NE 61st St), nos dias 24 e 25 de junho.

"Fluminense House" em Nova York (Foto: Divulgação/Fluminense)

A grande novidade será a Fluminense FC Boat Party, festa de boas-vindas à cidade de Nova York marcada para o dia 16 de junho, véspera da estreia do clube no Mundial. A bordo de um barco em travessia pelo Rio Hudson, torcedores poderão aproveitar cinco horas de festa com open bar, open food e uma vista privilegiada dos cartões-postais da cidade, como a Estátua da Liberdade e o skyline de Manhattan.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Todos os eventos terão cobertura especial da FluTV e contarão com apoio de patrocinadores. Em breve, o clube divulgará detalhes sobre a venda de ingressos para a festa no barco, que promete ser um dos pontos altos da presença tricolor em solo americano.