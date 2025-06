Quais jogadores ainda não entraram em campo pelo Fluminense no Mundial?

MIAMI (EUA) — O Fluminense fechou uma lista de 32 jogadores inscritos para o Mundial de Clubes. No entanto, Renato Gaúcho ainda não utilizou todas as peças que tem à disposição. Nas três partidas disputadas, 22 desses atletas entraram em campo, enquanto nove permaneceram no banco de reservas e um, no caso de Soteldo, ainda não possui condição de jogo.

O elenco do Tricolor nos Estados Unidos conta com quatro jogadores que foram integrados recentemente ao profissional: os meias Wallace Davi e Isaque, o atacante Riquelme Felipe e o goleiro Gustavo Ramalho. À exceção do arqueiro, todos já entraram em campo pelo time principal, com destaque para Riquelme e Isaque, que tiveram 17 e 11 jogos em 2025, respectivamente. Em contrapartida, Wallace entrou em campo apenas três vezes, mas atua numa posição com maior concorrência e mesmo assim vinha sendo relacionado com frequência no Brasil.

Além deles, Marcelo Pitaluga, repatriado nesta temporada depois de passar pela base do Liverpool, ainda não jogou, assim como Vitor Eudes, uma vez que Fábio é o dono da posição e não apresentou sinais de desgaste ou problemas físicos. Ainda no setor defensivo, Manoel foi o único zagueiro a não ser acionado neste Mundial.

Do meio para frente, fora os Moleques de Xerém, Lezcano e Lavega também não estrearam. A dupla é uma aposta do Flu por serem jovens promissores que se destacaram em seus clubes de origem, mas possuem baixa minutagem com a armadura tricolor. O paraguaio, que acumula convocações recentes para sua seleção, tem apenas quatro jogos. O uruguaio, por sua vez, tem 10.

A situação de Soteldo é diferente. O venezuelano foi contratado pelo Flu no limite da janela para o Mundial de Clubes, enquanto estava com a seleção em compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na segunda partida que disputou, sentiu dores na coxa e o departamento médico tricolor detectou uma lesão muscular grau dois, de modo que o atacante ficou fora de toda a fase de grupos.

Relembre as escalações do Fluminense no Mundial

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Lima, 76') e Nonato (Paulo Baya, 87'); Arias, Canobbio (Serna, 70') e Everaldo (Cano, 70').

Fluminense 4 x 2 Ulsan HD

Fábio; Guga (Samuel Xavier, 86'), Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato, 59') e Ganso (Everaldo, 46'); Arias, Serna (Keno, 59') e Cano (Bernal, 86)

Fluminense 0 x 0 Mamelodi SUndowns

Fábio; Samuekl Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Bernal, 68'), Martinelli (Lima, 77') e Nonato (Thiago Santos, 86'); Arias, Canobbio (Keno, 68'), Arias e Cano (Everaldo, 86').

Confira a lista de inscritos e quem ainda não jogou

Goleiros: Fábio / Pitaluga, Vitor Eudes e Gustavo Ramalho

Zagueiros: Thiago Silva, Ignácio, Freytes, Thiago Santos / Manoel

Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê e Fuentes

Meias: Martinelli, Hércules, Nonato, Lima, Bernal, Ganso, Arias / Isaque, Lezcano, Wallace Davi

Atacantes: Canobbio, Keno, Kevin Serna, Paulo Baya, Everaldo, Cano / Lavega, Riquelme Felipe e Soteldo