NOVA YORK (EUA) — Depois da grande atuação do Fluminense diante do Borussia Dortmund na estreia no Mundial de Clubes, a torcida tricolor se concentrou no bar Legends, em Nova York, para assitir ao outro jogo do grupo F, que terminou em vitória do Mamelodi Sundowns sobre o Ulsan. O bar, localizado em frente ao Empire State Building, recebe a "Fluminense House", que servirá de base para a torcida durante a competição.

Os eventos acontecem desde o dia 17 e vão até o dia 21, quando passam a contecer em Miami. Durante a noite, algumas televisões passavam melhores momentos do título da Libertadores de 2023 e outras transmitiam a vitória do Mamelodi Sundowns sobre o Ulsan, próximos adversários do Flu. A FluTV também fez ações com os presentes, sorteando brindes e participando da festa.

O Legends é um bar temático de esportes e durante a Copa do Mundo de Clubes é a "Fluminense House", onde os torcedores se concentraram antes e depois do jogo de terça-feira (17). Repleto de televisões e decorado com camisas e artigos esportivos, possui dois andares: no térreo, diferentes esportes são exibidos, enquanto no de baixo, onde funciona a Football Factory, passa apenas futebol.

Interior do primeiro andar do bar com decorações do Fluminense (Foto: Sharon Prais/Lance!)

E é lá a sede da torcida New York Flu, a formada por tricolores novaiorquinos. Alexandre DeMello, presidente da "organizada", falou com o Lance! sobre o sentimento de receber o clube onde eles costumam se reunir para assistir jogos.

— Um sentimento indescritível. Sao 13 anos de caminhada fazendo torcida fora do Brasil, que não é fácil. A gente tem orgulho de dizer que somos a maior torcida brasileira de Nova York. Estar recebendo o Fluminense é um sonho.

Enquanto rolava a bola para sul-africanos e sul-coreanos, os tricolores torciam por um empate para que todos os times ficassem empatados em pontos. Ao fim da rodada, o Mamelodi, que venceu por 1 a 0, lidera o grupo F, seguido pelo Borussia Dortmund, Fluminense e Ulsan, que será o próximo adversário do clube carioca, no dia 21 (sábado).

O Flu surpreendeu e foi superior contra o time alemão, considerado o maior desafio da fase de grupos. No entanto, saiu no empate sem gols e perdeu a chance de ficar em primeiro do grupo. De toda forma, a torcida presente se mostrou confiante com a classificação.

— Depois do Borussia acho que dá para vencer qualquer um. Jogamos muito, a expectativa é vencer o Ulsan, vencer o Mamelodi e passar em primeiro. — afirmou Alexandre.

No bar, havia também fotos de outros times. Camisas assinadas por Kaká, do Milan, ocupavam uma das paredes. Em outras, uniformes de Watford, onde jogou o atacante João Pedro, formado na base do Fluminense e atualmente no Brighton e Seleção Brasileira, e do Alianza Lima, onde jogou Kevin Serna. Além delas, inúmeros cachecóis de times europeus, sul-americanos e de otros continentes, bem como fotos e adesivos.

Veja algumas fotos da Fluminense House

Decoração do bar: bandeira da New York Flu e em homenagem ao elenco campeão da Libertadores de 2023 (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Camisa assina por Fred em quadro na parede do bar (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Placa de Álvaro Chaves, endereço da sede do Fluminense no Rio de Janeiro (Foto: Sharon Prais/Lance)