Fluminense distribui oito mil bandeiras tricolores no Mundial

MIAMI (EUA) - Quem assistiu aos jogos do Fluminense neste Mundial percebeu que as bandeiras tricolores tomaram conta da arquibancada e das ruas dos Estados Unidos. Isso não é coincidência, e sim parte de uma ação do clube em conjunto com a Fifa para incrementar a festa da torcida durante a competição.

continua após a publicidade

Assim como foi na final da Libertadores de 2023, as bandeiras tricolores foram distribuídas aos torcedores que compareceram aos estádios MetLife, em Nova Jersey, e, logo mais, no Hard Rock, em Miami.

Ao todo, o Flu confeccionou 10 mil delas, sendo quatro mil usadas no empate com o Borussia, duas mil na vitória sobre o Ulsan HD e mais duas mil no confronto contra o Mamelodi Sundowns, que acontece nesta quarta-feira (25), às 16h de Brasilia (15h local).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O transporte destas bandeiras se deu em uma operação conjunta e complexa de logística do clube junto à organizadora da competição, que envolveu também a produção, legalização e entrega aos tricolores. Caso avance para as oitavas de final, o Flu planeja ter mais bandeiras para seguir com a festa.

Outras ações do Fluminense

O Fluminense promoveu outras ações em solo norte-americano. Em Nova Iorque, o bar Legends se tornou a casa da torcida, recebendo tricolores e ídolos entre os dias 17 e 21, alem do estúdio da FluTV. No dia 16, o clube promoveu o Fluminense Boat, que levou os torcedores para um passeio pelos principais pontos turísticos da cidade, como a Estátua da Liberdade.

continua após a publicidade

Em Miami, a Fluminense House foi inaugurada no dia 24, um dia antes do duelo pela ultima rodada da fase de grupos do Mundial. Se vencer ou empatar, confirma a classificação para as oitavas de final, e viajará para Atlanta, na Georgia, ou Charlotte, na Carolina do Norte, a depender da posição em que ficar.