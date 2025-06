Casa das Laranjeiras reabre para decisão do Fluminense no Mundial

MIAMI (EUA) - O Fluminense abriu a venda de ingressos para a fan fest da Casa Laranjeiras, na sede social do clube carioca, visando as oitavas de final do Mundial de Clubes. Na segunda-feira (30), o Tricolor encara a Inter de Milão, às 16h (de Brasília), em Charlotte, nos EUA.

continua após a publicidade

O dia da partida contará com shows especiais de shows de Thiago Messer, às 15h, e do grupo Além do Normal, às 18h, food trucks, espaço kids e estúdio de tatuagem. Os ingressos estão à venda na internet e podem ser comprados neste link.

Confira programação da Casa das Laranjeiras nas oitavas de final

14h - Início

15h - Thiago Messer

16h - Fluminense x Inter de Milão (ITA)

18h - Grupo Além do Normal

Valores

R$ 20 para sócios

R$ 40 para não-sócios

Haverá vende de ingressos no dia do evento. A bilheteria vai abrir ao 12h (de Brasília) e encerra no intervalo do jogo e o acesso será pela rua Pinheiro Machado. O clube espera um público superior ao público de 4,5 mil pessoas, pelo caráter decisivo do duelo.

continua após a publicidade

Laranjeiras irá receber fan fest com transmissão do jogo entre Flu e Inter de Milão (Foto: Divulgação/ Fluminense)

Fluminense no Mundial

O Tricolor busca uma vaga nas quartas de final da competição. Na fase de grupos, os comandados de Renato Gaúcho terminaram na segunda colocação. O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Borussia Dortmund, venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e também empatou com o Mamelodi Sundowns.

O rival será a Inter de Milão. O clube italiano terminou na vice-liderança da Champions League e do campeonato nacional. A equipe se classificou como primeiro colocado no Grupo E, com sete pontos, à frente de Monterrey, Urawa Reds e River Plate.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense