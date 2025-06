Faturamento do Flamengo no Mundial cobre grandes investimentos no futebol

Com a classificação assegurada para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo já garantiu mais de R$ 150 milhões em premiações na competição. O valor ultrapassa grandes investimentos feitos pelo clube nas contratações de Jorginho e Nico De La Cruz.

Anunciado como presente de Natal em 2024, De La Cruz custou 16 milhões de dólares (aproximadamente R$ 78 milhões) aos cofres rubro-negros. Entre direitos federativos e luvas, o clube desembolsou mais de R$ 92 milhões com a contratação. Com contrato até dezembro de 2028, o meia uruguaio recebe cerca de R$ 1,5 milhão no mês.

Mesmo sem a necessidade de compra dos direitos de Jorginho, o Flamengo fará um grande investimento com a chegada do camisa 21. Estima-se que durante os três anos de contrato, o meia custará 13 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões) livres de impostos. Entre salários e luvas, ele terá um custo bruto de aproximadamente 16 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual).

Danilo e Alex Sandro também chegaram sem custos ao Flamengo. Com contrato até dezembro de 2026, estima-se que a dupla recebe cerca de 1,5 milhão por mês, nos mesmos moldes de Jorginho, entre salários e luvas.

Até mesmo a contratação mais cara do clube, o argentino Carlos Alcaraz, não supera o valor faturado pelo Flamengo neste Mundial. Contratado por 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 110,6 milhões) mais o empréstimo do meia Victor Hugo ao Southampton, que o repassou ao Goztepe, clube turco que faz parte do grupo que controla os ingleses, Alcaraz já se transferiu para o Everton, da Inglaterra, numa transação que custou 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 96 milhões na cotação atual).

Até agosto do ano passado, o Mengão investiu mais de R$ 1 bilhão em 43 contratações, desde 2019. Nomes como Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Gerson e Cebolinha estão entre os atletas mais caros dos últimos anos.

Arrascaeta, Pedro e Gabigol, três das contratações mais caras do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Impacto em futuras contratações

O valor da premiação neste Mundial pode cobrir novos investimentos do Flamengo nesta janela, já que o clube está interessado na contratação de um meia que possa disputar posição com Arrascaeta. O principal alvo é o meia Jorge Carrascal, que pertence ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O clube já sinalizou uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões), que foi recusada pelos russos.

A negociação está travada, por conta do Mundial de Clubes, e existe um otimismo do rubro-negro fechar a contratação na próxima janela, que abre no dia 10 de julho. Em entrevista ao jornal russo, Sovsport, o presidente do Conselho de Administração do Dínamo de Moscou, Dmitry Gafin, comentou sobre o interesse do Flamengo em Carrascal.

— Houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. As negociações estão, atualmente, suspensas, por causa do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dínamo de Moscou. Seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo — comentou o dirigente.

Jorge Carrascal, novo alvo do Flamengo (Foto: Divulgação/Dínamo de Moscou)

Saída de Gerson ajuda a inflar o cofre

Capitão da equipe, o volante Gerson pode estar de saída após a disputa do Mundial de Clubes. O camisa 8 aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, que pagará a multa de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158 milhões) para contratar o meio-campista.

O Flamengo exige que o pagamento seja feito à vista. A janela de transferências da Rússia, abriu no último dia 20 e se não houver nenhuma reviravolta, a diretoria russa pagará a multa assim que o rubro-negro encerrar sua participação no Mundial.