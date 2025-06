Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam no domingo (29), pelas oitavas do Mundial de Clubes da Fifa. Questionado sobre o calor que faz nos Estados Unidos durante os jogos, Thomas Müller, atacante do time alemão, tratou de rechaçar as desculpas e disse que o jogador profissional precisa estar bem fisicamente.

Thomas Muller em Bayern x Benfica pelo Mundial (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— Somos profissionais, e estar em boa forma física faz parte do nosso trabalho... Se com quase 36 anos ainda consigo correr por 90 minutos, então todos deveriam conseguir. Então, não tem desculpa — disse o jogador.

Müller também descartou problemas de concentração na derrota para o Benfica e disse que o clube segue com a mentalidade vencedora para os próximos jogos da competição.

— Problema de mentalidade? Pode simplesmente acontecer de você jogar mal ou ter uma atuação ruim, de estar um passo atrasado ou adiantado, de não ser intenso o suficiente, é humano. Estamos no caminho certo em termos de mentalidade vencedora... Mantemos a autoconfiança e estaremos animados para o próximo jogo, apesar do calor — completou.

Europeus reclamam das condições no Mundial de Clubes

Durante o Mundial de Clubes, alguns jogadores e treinadores que defendem os clubes europeus se queixaram do forte calor que faz nos Estados Unidos durante a competição. Outra justificativa para o desempenho abaixo do esperado é o fato de estarem no fim de temporada.

Após a derrota para o Flamengo na segunda rodada, Cucurella, lateral do Chelsea, falou que o momento dos sul-americanos em relação aos europeus tem feito diferença no desempenho na Copa do Mundo de Clubes.

— Eles têm um bom time, mas o momento dos times é bem diferente. Não é só esse jogo, acho que dá para ver que o momento dos times sul-americanos não é o mesmo dos da Europa. As condições não são as mesmas também. Não é uma desculpa, é a realidade. Eles têm muito talento, mas acho que, se nos enfrentarmos em outro momento, podemos vencê-los — falou o lateral do time inglês.

Bruno Lage, técnico do Benfica, chegou a falar sobre condições desiguais para os treinadores no Mundial.

— Se queremos fazer disto um Mundial, temos de dar condições iguais aos treinadores. E isso não aconteceu. Terminamos o campeonato há três semanas, os jogadores dispersaram e depois viajaram de vários pontos do mundo para se encontrarem e, passado três dias, estarem a competir. Muitas das equipes estão a receber jogadores novos nesta altura, inclusive muitos com treinadores novos. E acho que amanhã vamos também perceber isso. O lado econômico é muito importante, mas jogar às 12h... Têm sentido o calor que faz à hora do treino e amanhã será uma dificuldade acrescida — falou o treinador.