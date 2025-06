Classificado para as oitavas de final, o Flamengo encerrou sua participação na fase de grupos do Mundial de Clubes na liderança do Grupo D, com duas vitórias e um empate. Com o desempenho, o Mengão faturou mais de R$ 150 milhões em premiações na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Cada vitória nesta primeira fase equivale a 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões) e o empate vale US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões). As vitórias contra Espérance e Chelsea, e o empate com o Los Angeles renderam R$ 27,5 milhões aos cofres rubro-negros. Pela classificação às oitavas de final, o clube garantiu mais R$ 41 milhões.

Apenas pela participação no Mundial de Clubes, o Mengão já havia garantido cerca de R$ 83 milhões. O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, revelou que já foram pagos R$ 65,8 milhões, deste valor, antes do início do torneio.

continua após a publicidade

- A gente recebeu 65 milhões e 800 mil reais da FIFA dois dias atrás no Brasil. Botamos o dinheiro para dentro sem ter que abrir a empresa e está resolvido. Para aqueles que tinham preocupação, a gente conseguiu trazer o dinheiro antes da hora, receber no Brasil e não ter o impacto fiscal que a gente teria - destacou.

Segundo o Plano Trienal, divulgado pelo clube em dezembro de 2023, ainda na gestão Rodolfo Landim, o Flamengo esperava arrecadar cerca de R$ 126 milhões pela disputa do Mundial de Clubes. Confira.

continua após a publicidade

Flamengo previa R$ 126 milhões em prêmios, incluindo a disputa pelo Mundial (Foto: Reprodução)

➡️AO VIVO: Flamengo treina visando confronto com o Bayern

Até o momento, o Flamengo soma R$ 152,6 milhões em premiações neste Mundial de Clubes da Fifa. A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Confira o balanço financeiro do Flamengo no Mundial

Participação: R$ 83,7 milhões

R$ 83,7 milhões Flamengo 2 x 0 Espérance: R$ 11 milhões

R$ 11 milhões Flamengo 3 x 1 Chelsea: R$ 11 milhões

R$ 11 milhões Los Angeles FC 1 x 1 Flamengo: R$ 5,5 milhões

R$ 5,5 milhões Oitavas de final: R$ 41,3 milhões

R$ 41,3 milhões TOTAL: R$ 152,6 milhões

Premiação por fases