Globo bate recorde de audiência da Copa do Mundo de Clubes com jogo do Flamengo

O Flamengo empatou com o Los Angeles FC por 1 a 1, na última terça-feira (24), pelo Mundial de Clubes. Na ocasião, a TV Globo bateu recorde de audiência dos últimos 1 ano e 7 meses no Rio de Janeiro. A transmissão aconteceu durante de 22h02 às 23h58, com a bola rolando, o índice de telespectadores foi de 33 pontos, maior alcance durante o torneio da Fifa na região.

A última vez que a TV Globo superou os 33 pontos na praça foi em novembro de 2023, com Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa (35 pontos). Em São Paulo, o confronto registrou 17 pontos, aumento de +42% (+5pontos) na média da faixa às terças.

No embalo da transmissão do jogo do Flamengo, a novela ‘Vale Tudo’ e o programa ‘Central da Copa’, que vieram antes e depois do jogo, bateram seus recordes de audiência no Rio de Janeiro, respectivamente, com 33 pontos (melhor marca em 74 capítulos) e 17 pontos. As faixas “total do dia” (6h às 30h), “do dia” (7h às 24h) e “noturna” (18h às 24h) também bateram recorde de audiência este ano e a melhor marca desde 26 de março de 2024.

Mais cedo, a exibição do jogo entre Benfica (POR) e Bayern de Munique (ALE), que decidiu o adversário do Flamengo nas oitavas de final, marcou 23 pontos, no Rio de Janeiro, representando um crescimento de 35% (+6 pontos) e foi recorde de audiência às terças em dois anos. Em São Paulo, a partida registrou 14 pontos, crescimento de 8% (+1 ponto).

Flamengo no Mundial de Clubes

A equipe do técnico Filipe Luís se classificou as oitavas de final do torneio da Fifa na primeira colocação do Grupo D. O próximo passo do Rubro-Negro será no próximo domingo (29). Na data, o Rubro-negro irá enfrentar o Bayern de Munique, da Alemanha, a partida acontece, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

