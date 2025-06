Estrela de Wallace Yan brilha mais uma vez pelo Flamengo; Filipe Luís ganha reforço caseiro

ORLANDO (EUA) - Wallace Yan mais uma vez chamou a atenção com a camisa do Flamengo no Mundial de Clubes. Após marcar o terceiro gol da vitória contra o Chelsea, o Garoto do Ninho garantiu o empate rubro-negro diante do Los Angeles em Orlando, pela terceira rodada do torneio. O gol, aliás, foi em grande estilo.

O atacante balançou a rede em grande estilo. Aos 41 minutos do segundo tempo, o camisa 64, após receber assistência de Jorginho tirou dois marcadores da jogada e, com muita tranquilidade, chutou na saída do experiente goleiro Lloris.

A reportagem do Lance! estava no Camping World Stadium e presenciou a festa da torcida do Flamengo com o gol do Garoto do Ninho. Wallace Yan já se tornou um xodó dos rubro-negros e um reforço caseiro para Filipe Luís, que ganha mais uma opção para o setor de ataque, que já conta com grandes nomes.

De promessa a amuleto da Nação, o garoto se tornou uma opção para o técnico Filipe Luís reforçar o ataque nesta temporada. Wallace Yan assumiu a artilharia da equipe na competição com dois gols e teve ótimos números contra o Los Angeles. Em 19 minutos em campo, marcou o gol de empate, acertou um cruzamento, participou de um passe decisivo, ganhou três duelos e completou um drible.

Wallace Yan comemora gol com o técnico Filipe Luís (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi Los Angeles FC x Flamengo?

As equipes ainda estudavam o posicionamento em campo e sentiam o clima do jogo quando o Flamengo, que entrou com time misto, teve uma chance claríssima logo aos três minutos. Arrascaeta cobrou falta na segunda trave, e Danilo chegou com perigo para finalizar na trave, com o gol inteiro à sua frente. O Los Angeles FC, no entanto, intensificou as chegadas ao ataque e respondeu na mesma moeda aos 10 minutos, em chute colocado de Delgado que beliscou a trave de Rossi após jogada ensaiada de escanteio.

Dois minutos depois, o Rubro-Negro criou novamente em chute perigoso de Arrascaeta fora da área. E adivinha? A bola pegou no travessão. A partir daí a equipe de Filipe Luís dominou as ações ofensivas e passou a rondar a área do time americano. Uma grande chance, porém, só foi criada aos 29 minutos, em finalização de Pedro novamente no travessão, só que o jogo já estava parado para atendimento do goleiro Lloris, que se machucou após bola alçada na área. Mas, por incrível que pareça, quem balançou as redes foi o Los Angeles FC, em cabeceio de Marlon quase 10 minutos depois. Para a sorte do Flamengo, a arbitragem marcou impedimento no lance e anulou o gol.

No fim do primeiro tempo a superioridade do Flamengo não se traduziu no placar e as equipes foram para o vestiário no 0 a 0. A equipe carioca fechou a etapa inicial com 67% de posse de bola e 10 chutes ao todo, contra dois do Los Angeles.

O segundo tempo começou morno, mas o Flamengo tratou de esquentar de vez, manteve o bom volume ofensivo e criou aos 12 minutos, em finalização de Cebolinha que exigiu grande defesa de Lloris. Logo em seguida, Pedro aproveitou cobrança de escanteio e finalizou por cima da meta em chute que assustou o goleiro francês. O Los Angeles FC seguiu com a estratégia de tentar criar em contra-ataques, enquanto o Rubro-Negro manteve o domínio do confronto. Aos 24 minutos, o Flamengo chegou à sua quarta bola na trave em chute firme de Arrascaeta que parou no travessão de Lloris.

Mas em cobrança de falta aos 38 minutos, Tillman cobrou falta rápida e enfiou boa bola para Bouanga, que só tirou de Rossi dentro da área. A resposta, no entanto, veio logo depois, aos 40 minutos, com o brilho de Wallace Yan, que se tornou protagonista mais uma vez ao passar pela defesa em velocidade e finalizar firme, à esquerda de Lloris, para empatar e transformar o gol que tiraria a invencibilidade do Flamengo em apenas um susto.

