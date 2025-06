Qual o salário de Jorge Carrascal, alvo do Flamengo, na Rússia?

O Flamengo está em negociação para contratar o meia colombiano Jorge Carrascal, atualmente no Dínamo de Moscou, da Rússia. A diretoria rubro-negra precisa correr contra o tempo para regularizar a situação do jogador e inscrevê-lo no Mundial de Clubes, que começa no próximo dia 14 de junho, nos Estados Unidos. O prazo para o envio da lista de inscritos termina na próxima terça-feira (10).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Com 27 anos, Carrascal tem contrato com o Dínamo desde agosto de 2023, quando foi contratado por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22,4 milhões, na cotação atual). Na temporada recém-encerrada na Rússia, o meia disputou 35 partidas, marcou oito gols e deu três assistências, sendo peça importante do elenco.

💸 Quanto ganha Jorge Carrascal?

De acordo com informações do site russo Metaratings, Jorge Carrascal recebe um salário anual de 1,75 milhão de euros — o que equivale a aproximadamente R$ 11,2 milhões. Isso representa um rendimento mensal de cerca de R$ 933 mil.

continua após a publicidade

Além do salário, Carrascal é avaliado atualmente em 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,8 milhões), conforme dados do Transfermarkt. A possibilidade de valorização no mercado e sua versatilidade dentro de campo são fatores que atraem o Flamengo.

⚽ Versatilidade e características

Carrascal é destro, atua como meia-atacante e tem facilidade para jogar centralizado ou aberto pelas pontas, características que agradam à comissão técnica liderada por Filipe Luís. Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Carrascal também tem passagens pelo futebol europeu e sul-americano, incluindo River Plate (Argentina) e CSKA Moscou (Rússia).

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.