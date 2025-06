Flamengo terá quatro treinos de preparação para enfrentar o Bayern no Mundial; veja a programação

ORLANDO (EUA) - O Flamengo empatou com o Los Angeles por 1 a 1 na noite de terça-feira (25) e finalizou a sua participação na fase de grupos do Mundial de Clubes, na liderança do Grupo D. Agora, o foco é total no Bayern de Munique, adversário das oitavas de final. O técnico Filipe Luís terá quatro treinos para esse confronto.

continua após a publicidade

➡️ Sávio relembra único jogo entre Flamengo e Bayern de Munique

Confira a programação do Flamengo para enfrentar o Bayern no Mundial de Clubes

Quarta-feira (25/06) - Treino - 19h

Quinta-feira (26/06) - Treino - 17h30

Sexta-feira (27/06) - Treino - 17h30

Sábado (28/06) - Treino - 9h30

Sábado (28/06) - Voo para Miami - 15h

Sábado (28/06) - Entrevistas - 18h15

Domingo (29/06) - Flamengo x Bayern de Munique - 16h

* horário local (Orlando)

Treino do Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja outras notícias sobre o Flamengo no Mundial de Clubes

➡️ Estrela de Wallace Yan brilha mais uma vez pelo Flamengo; Filipe Luís ganha reforço caseiro

➡️ Presidente da CBF comparece em LAFC x Flamengo pelo Mundial

➡️ Lojas da Fifa ‘ignoram’ Flamengo e vendem apenas itens do LAFC no estádio

continua após a publicidade

O Flamengo terminou a fase de grupos com sete pontos, na frente do Chelsea (seis). O Rubro-Negro teve duas vitórias e um empate na primeira etapa do torneio. Já o Bayern de Munique ficou na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Benfica.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique será no Hard Rock Stadium, em Miami. Essa será apenas a segunda vez que as equipes se enfrentam. Em 1994, o Rubro-Negro bateu o time alemão por 3 a 1, com o terceiro gol marcado por Sávio.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real