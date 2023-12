O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Nicolás De La Cruz, meio-campista do River Plate, neste domingo (24). O Rubro-Negro pagou a multa rescisória do uruguaio, no valor de US$ 16 milhões (R$ 79,1 milhões), tornando-o a quarta maior aquisição da história do clube. Nas redes sociais, o clube confirmou a chegada do jogador como um "presente de natal" aos torcedores.