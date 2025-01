O Flamengo anunciou nesta quarta (29) a contratação do defensor Danilo, ex-Juventus, até o final de 2026. A chegada do jogador, de 33 anos, que vestirá a camisa número 13, reforça o elenco rubro-negro para a temporada de 2025. Danilo, natural de Bicas (MG), possui uma vasta experiência internacional, com passagens por clubes europeus renomados como Porto, Real Madrid e Manchester City, além da Juventus. A apresentação oficial do jogador está prevista para quinta-feira (30), às 20h15m (de Brasíia), no Maracanã, com transmissão pela FlaTV.

Carreira de Danilo

Danilo iniciou sua carreira no América-MG em 2009, destacando-se no cenário nacional ao se transferir para o Santos, onde conquistou o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores em 2011. Sua trajetória na Europa começou no Porto, seguindo para o Real Madrid, onde foi bicampeão da Liga dos Campeões, e depois para o Manchester City, conquistando o bicampeonato inglês. Na Juventus, Danilo se consolidou como um dos pilares da equipe, assumindo a faixa de capitão.

Além de seu sucesso em clubes, Danilo tem sido uma peça importante na Seleção Brasileira, participando das Copas do Mundo de 2018 e 2022 e atualmente servindo como capitão sob o comando de Dorival Júnior. Sua experiência e liderança são vistas como grandes adições ao Flamengo, que busca fortalecer sua defesa para os desafios da temporada.

Danilo (foto: divulgação Flamengo)

Ficha técnica

Nome completo: Danilo Luiz da Silva

Data de nascimento: 15 de julho de 1991 (33 anos)

Naturalidade: Bicas, Minas Gerais

Posição: Lateral-direito / Zagueiro

Altura: 1,84 m

Clubes da carreira: América-MG (2009-10), Santos (2010-11), Porto (2012-15), Real Madrid (2015-17), Manchester City (2017-19) e Juventus (2019-25).

Frustração no desembarque de Danilo

Danilo, reforço do Flamengo para a temporada, desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (28). O jogador, no entanto, frustrou torcedores rubro-negros que foram até o Aeroporto do Galeão. Afinal, ele deixou o local por uma passagem interna e não se encontrou com os flamenguistas. Danilo deixou o aeroporto acompanhado de familiares, um animal de estimação e seguranças.

