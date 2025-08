Chelsea ‘provoca’ Palmeiras ao anunciar Estêvão: ‘Não conseguiu’

Finalmente, é oficial: Estêvão, ex-Palmeiras, é do Chelsea. O jovem foi apresentado na tarde de terça-feira (5) como novo reforço para a temporada 2025/26. Negociado com o clube inglês desde junho de 2024, ele assinou com os Blues até 2033.

A última partida de Estêvão com a camisa alviverde foi, curiosamente, diante do próprio Chelsea, no dia 4 de julho, pelas quartas de final da Mundial de Clubes. Na ocasião, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 e se despediu do torneio intercontinental.

No comunicado de boas-vindas ao talento, o Chelsea fez uma publicação que repercutiu entre os torcedores brasileiros. Ao utilizar a frase "Bem-vindo ao campeão do mundo" e destacar o gol marcado por Estêvão naquela partida, a publicação do clube inglês foi amplamente interpretada como uma provocação ao Palmeiras.

— O jogador de 18 anos enfrentou e marcou contra os Blues nas quartas de final, mas não conseguiu impedir nossa conquista do título mundial — informou o Chelsea por meio de nota publicada em seu site oficial.

Negócios à parte 💰

Apesar das provocações nas redes sociais e em campo, a transação por Estêvão foi conduzida de maneira profissional, transparente e planejada entre as partes envolvidas. Oficializada no ano passado, o valor final foi de 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões, à cotação da época), sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões em metas. O Palmeiras tem direito a 70% do montante, enquanto Estêvão fica com os outros 30%. Ainda existe outro gatilho: se o craque for eleito o melhor jogador do mundo até o final do contrato, o Verdão também será recompensado. O valor, entretanto, não foi revelado.

