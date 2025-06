ORLANDO (EUA) - O Flamengo encerrou a fase de grupos, invicto, com duas vitórias e um empate, e garantiu a liderança do Grupo D no Mundial de Clubes. O foco agora é na partida decisiva contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final, no próximo domingo (29). De olho nesse confronto, o técnico Filipe Luís realizou o primeiro treino com o elenco, nesta quarta-feira.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique está marcada para às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A equipe seguirá instalada em Orlando até a véspera do jogo decisivo e terá quatro sessões de treino, antes de embarcar rumo ao palco do confronto.

Com um clima leve, a primeira atividade contou com a tradicional altinha entre os atletas e, mesmo à noite, o elenco treinou debaixo de sol em Orlando. Os atletas receberam folga na parte da manhã e aproveitaram para conhecer a cidade.

A única certeza é a ausência de Nico De La Cruz. O meia uruguaio segue se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo e ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Além disso, o Flamengo chega com quatro atletas pendurados para o confronto: Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata. O Diretor Executivo de Futebol, José Boto, também esteve presente no treinamento e conversou com os veículos de imprensa.

➡️Flamengo terá quatro treinos de preparação para enfrentar o Bayern no Mundial; veja a programação

Filipe Luís participar das atividades com os atletas (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

