AO VIVO: Flamengo treina visando confronto com o Bayern

ORLANDO (EUA) - Com o encerramento da primeira fase do Mundial de Clubes, o Flamengo muda o foco para a partida contra o Bayern de Munique, no próximo domingo (29). Um dia após o empate com o Los Angeles FC, o elenco fará o primeiro treino visando o confronto com os alemães. O Rubro-Negro se classificou em 1º lugar do Grupo D, com sete pontos conquistados.

Flamengo terá quatro treinos de preparação para enfrentar o Bayern no Mundial

O gol de empate contra o Los Angeles foi marcado pelo atacante Wallace Yan, que se isolou na artilharia da equipe neste Mundial. Após marcar o gol que selou a vitória contra o Chelsea, o jovem se tornou um amuleto da torcida na competição. Durante a entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís destacou que ele já é uma realidade.

— Wallace Yan aproveita (bem as chances), treina muito forte. Ele não tem medo e já é uma realidade. A hierarquia (no elenco) é diária. Eles competem entre eles e, depois, eu tomo as decisões de acordo com as necessidades da equipe. Além do gesto técnico, ele usa as duas pernas e finaliza muito bem com as duas. Por mais que vinha jogando muito na ponta, vejo ele mais como um 9, um cara que ataca espaço. É um jogador leve, versátil, com saúde, se oferece o tempo todo e finalizador. Eu vejo ele mais como esse 9 - disse.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp.

Filipe Luís comemora com Wallace Yan neste Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

