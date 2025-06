Allan manda recado e não crava permanência no Flamengo após o Mundial

ORLANDO (EUA) - O volante Allan afirmou que pretende ficar no Flamengo após o Mundial de Clubes, mas ainda não sabe qual vai ser o seu futuro. O jogador admitiu que não atingiu o melhor futebol com a camisa rubro-negra.

- Estou focado no Mundial. Se chegou ou não (proposta), estou evitando. Depois do Mundial é outra história. Eu pretendo ficar no Flamengo, ainda não demonstrei meu alto futebol aqui. Eu tenho essa dívida - afirmou, em entrevista na zona mista.

O meio-campista fez dois jogos na competição e soma 21 partidas na temporada, sendo titular em apenas oito - o jogador sofreu duas contusões no ano. No Flamengo desde julho de 2023, ele esteve 75 vezes em campo, sem marcar gol ou dar assistência.

Na época, o Mengo pagou 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões) ao Atlético-MG e firmou contrato até o fim de 2027. O próprio Galo tentou repatriá-lo na janela de transferência durante o Mundial, de 2 a 10 de junho, mas ouviu que o volante está nos planos da comissão técnica.

Allan em Flamengo x Los Angeles FC

O volante foi escalado como titular no empate em 1 a 1 com o Los Angeles FC, na noite de terça-feira (24), pela terceira e última rodada do Grupo D. Ele aproveitou que o técnico Filipe Luís decidiu poupar atletas pelo desgaste, pela preocupação com pendurados por cartão amarelo e também por entrar em campo com a garantia da primeira colocação.

Allan jogou toda a partida e acertou 78 dos 85 passes que tentou (92%), teve um passe para finalização e chutou duas bolas para fora. Defensivamente, ele perdeu a bola em sete oportunidades, mas conseguiu dois desarmes e duas interceptações. Os dados são do Sofascore.

- Me senti bem, melhor do que eu esperava. Vim de lesões seguidas, deu tudo certo. Foi um bom jogo, classificar em primeiro nos dá confiança em uma chave difícil. É dar continuidade - completou.

Allan tenta tirar a bola de Giroud, em Flamengo x Los Angeles FC, pelo Mundial. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Allan retorna para o banco de reservas para as oitavas de final. O Rubro-Negro encara o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium em Miami, na Flórida.

- É uma grande equipe, mas não tem jogo fácil. Se passar, também (PSG ou Inter Miami). Se viesse o Benfica, era outra equipe grande da Europa. São jogos difíceis, os melhores clubes do mundo. É entrar concentrado - completou.

