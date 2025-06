Torcedores do Bayern reagem a confronto com Flamengo: ‘Derrotado’

Flamengo e Bayern de Munique vão se enfrentar nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O clube alemão perdeu para o Benfica e terminou em segundo do grupo C. A repercussão na Alemanha ao saber que os Bávaros vão enfrentar o Rubro-Negro foi grande, principalmente entre os torcedores do clube.

Um cenário inesperado se desenhou na última rodada da fase de grupos. Agora, dois gigantes do futebol mundial vão entrar em rota de colisão logo nas oitavas de final. No domingo (29), às 17h (Brasília), tem Flamengo x Bayern de Munique pelo Mundial.

Imediatamente após a derrota para o Benfica, e a definição de que vão enfrentar o clube carioca, os torcedores do Bayern começaram a se manifestar nas redes sociais. Veja a reação abaixo.

"É melhor ser derrotado cedo do que ser humilhado pela realidade mais tarde"

"O meia Giorgian de Arrascaeta fala de um "momento especial": "Jogar contra um time deste nível é uma oportunidade que alguns de nós nunca tivemos antes." 4-0 Bayern"

"Uma derrota completamente desnecessária. Por que não conseguem marcar um gol? Sem gol, estão 100% eliminados do Flamengo''

Flamengo x Bayern de Munique: IA crava placar das oitavas do Mundial de Clubes

Prevendo três gols na partida, o ChatGPT, famosa inteligência artificial, acredita em um jogo equilibrado entre Flamengo e Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial, porém aponta um favorito. Os clubes se enfrentam neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Embora previsões sejam sempre especulativas, alguns fatores mostram o que podemos esperar: O Bayern vem com moral abalada, após derrota por 1–0 para o Benfica na fase de grupos e várias chances perdidas. Por outro lado, o Flamengo apresentou futebol consistente no Grupo D, venceu com autoridade e já mostrou poder de fogo na competição.

Palpite: terá equilíbrio, mas o Flamengo deve se aproveitar das falhas do Bayern. Um placar plausível seria 2 a 1 para o Flamengo, com gols de Arrascaeta e Pedro para o Rubro-Negro e Harry Kane para os alemães.