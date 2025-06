Jornais estrangeiros repercutem confronto entre Flamengo e Bayern

Invicto neste Mundial de Clubes, o Flamengo terá que escalar uma pedreira para seguir vivo na competição. Isso porque o Rubro-Negro enfrenta o Bayern de Munique nas oitavas de final, no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília). Os jornais estrangeiros deram grande destaque para o confronto decisivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O “Bild”, principal jornal alemão, destacou que a derrota dos bávaros para o Benfica custou cerca de dois milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões) em premiações. Além disso, o portal reforçou o desempenho do Mengão nesta primeira fase do Mundial, relembrando a vitória por 3 a 1 contra o Chelsea.

continua após a publicidade

“Só o resultado custou ao Bayern dois milhões de dólares em prêmios, enquanto um empate teria rendido outro milhão de dólares.

Com o segundo lugar no seu grupo, o Bayern enfrentará o Flamengo, nas oitavas de final. A partida será no domingo, às 22h (horário da Alemanha), em Miami. Os brasileiros venceram com folga o seu grupo, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea.”

Bild é um dos jornais estrangeiros que destacou o confronto entre Flamengo e Bayern (Foto: Reprodução)

A “Gazzetta Dello Sport”, da Itália, também repercutiu o tropeço do Bayern para o Benfica. O principal portal esportivo italiano destacou que os alemães pagam por um pecado e encaram o Flamengo nas oitavas de final.

continua após a publicidade

“O Bayern, que agora enfrentará o Flamengo nas oitavas de final, paga por um pecado de presunção, ou de cálculos errados”

Portal reforça o confronto decisivo pelas oitavas de final (Foto: Reprodução)

O portal espanhol “AS” descreveu o Flamengo como um adversário mais fácil de controlar, do que o Chelsea. Segundo o jornal, a derrota para o Benfica não deixará os alemães irritados por muito tempo.



“O Bayern, por sua vez, não ficará tão irritado por muito tempo, visto que a qualificação como segundo classificado significa que enfrentará o Flamengo nas oitavas de final, um adversário aparentemente mais controlável do que o forro inglês.”

Jornal espanhol destaca trajeto dos alemães no Mundial (Foto: Reprodução)

Como chegam Flamengo e Bayern?

Invicto neste Mundial, o Flamengo chega embalado para o confronto inédito, em competições oficiais, com o Bayern de Munique. O rubro-negro se classificou com duas vitórias e um empate e vai em busca da classificação.

➡️ Wallace Yan revela comemoração e projeta jogo do Flamengo contra o Bayern

Por sua vez, o Bayern conta com o favoritismo para este confronto. O técnico Vincent Kompany poupou uma parte dos titulares na derrota para o Benfica e projetou jogo duro contra o Mengão.

- Era Flamengo ou Chelsea. Vai ser um jogo duro. Não acho que vamos levar nada negativo para o próximo jogo. Sei que podemos criar as chances. Talvez algo positivo é não termos mais que jogar em Charlotte. Nós fomos dominantes, criamos mais chances, não vencemos, não podemos aceitar que isso aconteça nas próximas fases, mas ainda chegamos fortes - disse Kompany.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.