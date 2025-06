Filipe Luís revela plano do Flamengo para enfrentar o Bayern no Mundial

ORLANDO (EUA) — Técnico do Flamengo, Filipe Luís projetou o duelo com o Bayern de Munique no próximo domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o LAFC, pela terceira rodada do Grupo D, o comandante rubro-negro afirmou que a equipe não irá mudar a forma de jogar e de se preparar contra os alemães.

— O Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time colossal, gigante europeu, time absolutamente dominador, dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional e com um elenco extraordinário. E com o treinador excelente, também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo. Só que em um jogo, tudo pode acontecer. A forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, de depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma, segundo o DNA do Flamengo pede — declarou o treinador.

— Você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível, isso que é o que o torcedor pede, e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende do adversário que a gente tenha para os fãs, sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa. No final, que vença o melhor — completou.

O Fla poupou jogadores diante do Los Angeles nesta terça-feira (24) e perdeu os 100% de aproveitamento no torneio, apesar de já ter a classificação e a liderança da chave garantidas de forma antecipada. Sobre a equipe que entrou em campo no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), Filipe Luís afirmou que as escolhas não tiveram como motivo o jogo contra o Bayern.

— Absolutamente nada que ver com o jogo do Bayern o que eu decidi hoje, absolutamente nada. A única coisa que sim foi decidida, foi os jogadores que estavam no cartão e eu tentei não usar, só usei o Bruno Henrique, porque o Bruno também precisa de minutos para manter ritmo, não vinha sendo titular nos últimos jogos. Mas eu não decidi ainda o plano do Bayern, e a partir do momento que eu começar a estudar, eu vou decidir quem vai jogar — explicou.

Análise do empate do Flamengo com o LAFC

Filipe Luís comentou também o resultado e a atuação do Flamengo diante do LAFC. Apesar do empate, o técnico rubro-negro aprovou o desempenho do time, dizendo que a equipe manteve a mesma postura mesmo com muitas mudanças em relação a outras partidas.

— Claro que o torcedor sempre vai querer o resultado, sempre espera vitórias, mas eu tenho um caminho traçado, um plano traçado para a gente chegar até essa vitória. O resultado nós não controlamos, nós controlamos a forma que temos de jogar, de impor o nosso ritmo de jogo, do jeito que o Flamengo pede. O time fez isso, pressionou alto, teve a bola, saiu bem da pressão, conseguiu dominar todo o território, jogar no campo do adversário, praticamente dentro da área deles. Chutamos muitas bolas no gol, perdemos várias chances, infelizmente a bola não entrou no momento que tinha que ter entrado — analisou o comandante.

Outras respostas de Filipe Luís após LAFC x Flamengo

Análise fase de grupos

— Grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo de forma antecipada, hoje a gente conseguiu segurar todos os jogadores que estavam com cartões ou estavam pendurados, conseguimos dar minutos para os jogadores que vinham tendo menos minutos, conseguimos dar ritmo para alguns jogadores que precisavam mais de ritmo. Mesmo assim, o time manteve o padrão, fizemos um grande jogo, tivemos várias chances para fazer gol, infelizmente a bola não entrou. Afinal das contas, com um empate, a gente sai com essa força de não ter perdido, porque não é a mesma coisa sair daqui com uma derrota do que com um empate. Então, saímos felizes, sem nenhuma lesão e com uma grande fase de grupos, e agora pensar no Bayern, nada mais além do Bayern.

Wallace Yan

— Wallace Yan aproveita (bem as chances), treina muito forte. Ele não tem medo e já é uma realidade. A hierarquia (no elenco) é diária. Eles competem entre eles e, depois, eu tomo as decisões de acordo com as necessidades da equipe. Além do gesto técnico, ele usa as duas pernas e finaliza muito bem com as duas. Por mais que vinha jogando muito na ponta, vejo ele mais como um 9, um cara que ataca espaço. É um jogador leve, versátil, com saúde, se oferece o tempo todo e finalizador. Eu vejo ele mais como esse 9.

— Preocupação nenhuma (com propostas). Está bem protegido pelo Flamengo, com certeza tem um contrato bem protegido. É um jogador que temos uma confiança muito grande, um cara que tem fome de vencer, uma ambição e luta diariamente para conseguir o objetivo dele. Consequentemente ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo. Ainda tem muita margem de evolução e o primeiro passo é o que está fazendo no dia a dia. Ele quer mais que ninguém, trabalha mais que ninguém. Fico muito feliz porque para mim ele já era, mas hoje se torna uma realidade para o torcedor. É um jogador muito importante que nos dá também polivalência e uma das coisas mais necessárias para um jogador de ataque, que é gol. Estou muito feliz por ele. Espero que continue evoluindo a cada dia.

Escalação contra o LAFC

— O time que foi a campo na minha cabeça foi para dar minutos a jogadores que estavam sem. Pelo fato de já estarmos classificados em primeiro. Poupamos jogadores com cartões, demos minutos para jogadores que precisavam de minutos e outros precisando de ritmo. Os jogadores que foram a campo são suficiente para vencer e fizeram um jogo digno de merecer vencer. Controlamos, tivemos o domínio total, volume dentro da área deles, finalizamos. Infelizmente o resultado não veio. Foi pensando nesse ponto de vencer o jogo.

Condição física de Arrascaeta

— Total à disposição para jogar os 90 minutos. Hoje, ele jogou 70, escolhi dar esses minutos para ele. É um jogador que joga melhor se tiver sequência. Não tinha cartão, jogou e se precisar jogar 90, tenho certeza que vai conseguir jogar.

Desempenho do Flamengo é surpresa?

— Não me surpreendeu nada. A confiança que eu tenho nos meus jogadores e no elenco que é formado hoje no Flamengo… É um elenco muito forte, altamente qualificado. Jogamos de uma forma que é difícil para o adversário. Óbvio que há adversários que conseguem nos causar dificuldades, como foi o caso hoje. (LAFC foi) um adversário que conseguiu bloquear bastante nossa progressão do ataque. Acredito que chegamos do jeito que esperávamos chegar aqui, mas todo jogo nos dá o caminho traçado para poder evoluir, tanto no ataque como na defesa. Hoje tomamos um gol. Precisamos corrigir esses erros durante esses cinco dias, para chegar no Bayern da melhor forma e poder fazer um grande jogo.

