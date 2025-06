Sávio relembra único jogo entre Flamengo e Bayern de Munique

O Flamengo descobriu qual será seu adversário nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Com a derrota do Bayern de Munique para o Benfica, os alemães encerraram a primeira fase na 2ª colocação do Grupo C e encaram o Mengão no próximo domingo (29). A bola rola às 17h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O único encontro entre Flamengo e Bayern aconteceu no Torneio Internacional de Kuala Lumpur, competição amistosa que fez parte das comemorações da inauguração do Estádio Shah Alam, na Malásia, em 1994. Na ocasião, o Mengão se sagrou campeão do torneio, ao vencer justamente os bávaros na grande decisão, por 3 a 1, com gols de Sávio, Marquinhos e Rogério Lourenço. O troféu está exposto no Museu Flamengo, na Gávea.

continua após a publicidade

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-atacante Sávio relembrou como foi essa experiência e citou que foi sua primeira disputa internacional na carreira.

— Foi um torneio na Malásia. Disputamos com o Bayern de Munique, a seleção australiana e o Leeds United. Chegamos a final contra o Bayern, atual campeão alemão, e vencemos por 3 a 1. Era uma grande oportunidade de enfrentar duas equipes europeias, foi minha primeira oportunidade internacional e consegui fazer um grande torneio. A equipe viajou motivada, queríamos muito vencer a competição —destacou Sávio.

continua após a publicidade

Principal jogador rubro-negro na competição, Sávio citou um momento curioso na grande decisão. Aos 17 minutos do primeiro, o goleiro Adriano cometeu um pênalti e acabou expulso. Na cobrança, o atacante francês Jean-Pierre Papin abriu o placar para o Bayern. A reação rubro-negra veio e Sávio fechou o placar aos 45 do segundo tempo.

— ⁠Saímos perdendo e o Adriano (goleiro) foi expulso, remontamos o jogo virando para 3x1, apesar de ser um torneio, vencer uma equipe forte como o Bayern foi muito bom, tínhamos uma equipe bastante jovem — ressaltou.

➡️Zico projeta jogo contra Bayern de Munique no Mundial

Revelado pelo Mengão em 1992, Sávio se transferiu para o Real Madrid e se tornou uma das transferências mais caras do futebol brasileiro na época. Com a camisa merengue, o ex-atacante conquistou um Mundial de Clubes, três Champions League, um Campeonato Espanhol e uma Supertaça da Espanha.

Pelo Flamengo, o camisa 7 fez parte do “Melhor ataque do Mundo”, ao lado de Romário e Edmundo, e participou do título brasileiro de 1992 e da Copa do Brasil de 2006. Em 417 jogos, marcou 83 gols e deu 47 assistências na carreira.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Sávio durante sua passagem pelo Real Madrid (Foto: Divulgação)

Flamengo x Bayern de Munique no Mundial de Clubes

Invicto neste Mundial, o Flamengo chega embalado para o confronto inédito, em competições oficiais, com o Bayern de Munique. Sávio revelou suas expectativas para o confronto.

— ⁠Será um jogo muito difícil, mas temos um grande time também e podemos vencer — finalizou Sávio.

➡️Técnico do Bayern mira oitavas de final do Mundial contra o Flamengo: ‘Jogo duro’

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.