Ídolo do Bayern e torcedor do Flamengo: ex-jogador fica ’em cima do muro’ no Mundial

O duelo entre Flamengo e Bayern de Munique é um dos mais esperados das oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa de 2025. Giovane Élber, flamenguista de berço e ídolo do clube alemão, disse que aguarda o confronto ansiosamente.

O cruzamento foi confirmado após a derrota do Bayern para o Benfica por 1 a 0, válida pelo encerramento do Grupo C no Mundial. O Flamengo, por sua vez, já estava garantido na liderança do Grupo D desde o jogo da segunda rodada. O ex-jogador disse que acompanhou o Rubro-Negro no torneio e declarou a torcida dividida na partida eliminatória.

— O jogo que eu assisti do Flamengo eu gostei demais. Deu para ver ali o sistema de jogo do Flamengo, o que o Filipe Luís está fazendo é espetacular. Vai dar muito trabalho para as outras equipes — revelou Élber, em entrevista ao "Ge".

— É difícil você querer escolher um time. Independentemente de quem seja, você tem que fazer o seu jogo, esperar estar muito bem no dia para, aí sim, você ir atingindo pouco a pouco seus objetivos — finalizou o ex-atacante.

Carreira de Élber ⚽

O brasileiro mais querido da Alemanha, Élber foi o goleador máximo da equipe na Bundesliga por quatro temporadas, entre 1999 e 2003. Em 256 jogos ao todo, são 139 tentos e 57 assistências — sétimo maior artilheiro da história do gigante alemão. Habilidoso, oportunista e com faro de gol, o brasileiro era considerado um dos jogadores preferidos do icônico treinador Ottmar Hitzfeld. Após pendurar as chuteiras, entrou no Hall da Fama do clube e passou a representar o Bayern como embaixador ao redor do mundo.

Natural de Londrina, no Paraná, Élber teve pouco espaço no imaginário do torcedor brasileiro, apesar de acumular convocações para a Seleção Brasileira entre 1998 e 2001, período em que vivia seu auge nos bávaros. Ele encerrou a carreira no Cruzeiro, em 2006, aos 34 anos.

