Flamengo é declarado patrimônio histórico e cultural do Rio

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou na última terça-feira (24), em segunda discussão, o projeto de lei que declara o Clube de Regatas do Flamengo como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado. De autoria da deputada Verônica Lima (PT), o texto segue agora para sanção ou veto em até 15 dias do próprio presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, que também está como governador em exercício durante as férias de Cláudio Castro (PL), que coincidentemente está nos Estados Unidos acompanhando o rubro-negro no Mundial de Clubes.

“O futebol é coisa muito séria; é uma cadeia produtiva que impacta positivamente a economia do nosso país e do estado. E o Clube de Regatas do Flamengo é o time brasileiro que mais faz a alegria do povo”, afirmou a parlamentar.

Plenário da Alerj (Thiago Lontra/Alerj)

O projeto contou com apoio suprapartidário e foi coassinado por diversos deputados, entre eles Carlos Minc (PSB), Brazão (União), Tia Ju (REP), Val Ceasa (PRD), Flavio Serafini (PSOL), Renata Souza (PSOL), TH Joias (MDB), Zeidan (PT), Rodrigo Amorim (União), Alexandre Knoploch (PL), Rodrigo Bacellar (União), Elika Takimoto (PT), Guilherme Delaroli (PL), Dr. Deodalto (PL), Yuri Moura (PSOL), Luiz Paulo (PSD) e Chico Machado (SDD).

O atual treinador do elenco, Filipe Luís, também foi lembrado. No último dia 11, foi aprovado, em plenário, a condecoração do técnico com a Medalha Tiradentes, maior honraria dada pela casa.

Em campo, o Mais Querido se classificou em primeiro em seu grupo do Mundial de Clubes. Agora, tem uma parada duríssima pela frente: no domingo (29), o time carioca medirá forças com o poderoso Bayern de Munique, pelas oitavas de finais do certame.

