ORLANDO (EUA) — O Manchester City encara a Juventus nesta quinta-feira (26) pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Na véspera da partida, o treinador do time inglês falou com a imprensa em uma entrevista coletiva. Perguntado sobre o desempenho geral da primeira fase do torneio, Pep Guardiola utilizou o grupo do Botafogo como exemplo de dificuldade, mas confundiu o Alvinegro carioca com o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Sim, algumas surpresas. Na fase de grupos, alguns são mais difíceis do que outros. Por exemplo, o Atlético de Madrid foi muito bem, fez seis pontos e seis pontos normalmente te classificam. Mas o grupo com PSG e, eu acho que o Flamengo é o outro, é difícil — disse o treinador.

continua após a publicidade

Na sequência da resposta, Guardiola acabou criando uma pequena polêmica ao dizer que o Manchester City vai começar a enfrentar os "adversários de verdade" do torneio a partir desta quinta-feira.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City em entrevista coletiva no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

— Vamos ver, agora vamos enfrentar os adversários de verdade. Não os de verdade, eu respeito muito o Wydad e o Al Ain, mas com certeza, times como a Juventus têm muita tradição e, com certeza, nas oitavas de final, qualquer adversário que formos enfrentar será difícil — concluiu Pep Guardiola, treinador do Manchester City.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️Destaque da Juventus pode ser desfalque em partida contra o Manchester City no Mundial

Outros pontos da coletiva de Guardiola

Pep Guardiola respondeu a outras perguntas da imprensa esportiva, inclusive falando sobre Ederson. O goleiro brasileiro está em seu último ano de contrato com o Manchester City e tem futuro indefinido.

Éderson, goleiro do Manchester City (Foto: Reprodução/Instagram)

— Eu não sei o que dizer. Estou muito satisfeito com o que tenho visto nos treinos e estou muito feliz por ele estar conosco. Não podemos definir se teríamos essa década espetacular sem ele. A contribuição dele com o clube foi enorme em vários aspectos — disse Guardiola.

➡️ ‘Para os Europeus, é uma surpresa muito grande’, diz Ederson sobre os brasileiros no Mundial

O espanhol também falou sobre o confronto desta quinta-feira com a Juventus. Para ele, o time não carregará marcas da temporada 2024-25, que foi ruim para o Manchester City. Guardiola está otimista e utiliza o Mundial de Clubes como uma forma de preparar o elenco para a temporada 2025-26, que começa em agosto.

— A temporada acabou, é passado. Claro que não queremos entregar a temporada que entregamos na última vez, mas é passado. O importante é o que podemos construir e tem muitas coisas que gosto em termos de conexão entre os jogadores, que nos ajuda a permanecer unidos. Durante a temporada, passamos muito tempo juntos, mas treinamos, viajamos, jogamos e voltamos para casa. Aqui estamos 24 horas juntos e isso é legal. A temporada vai ser difícil, nós sabemos, mas em outros aspectos, estou muito otimista de que eles vão fazer muitas coisas boas — falou.

📅 Juventus x Manchester City pelo Mundial de Clubes

🌏 Juventus x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium