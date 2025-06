AO VIVO: Flamengo treina visando confronto com o Bayern

ORLANDO (EUA) - O Flamengo faz o segundo treino nesta quinta-feira (26), às 18h30 (de Brasília), em ESPN Wide World Of Sports, de olho no Bayern de Munique, pela oitavas de final do Mundial de Clubes 2025. O jogo está marcado para domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Acompanhe AO VIVO o dia do Flamengo com o Lance!.

O Rubro-Negro se classificou em primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos conquistados. Já os Bávaros ficaram na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Benfica, que fez sete.

O Fla ainda tem mais dois treinamentos antes de enfrentar a equipe alemã, na sexta-feira (27) e no sábado (28), quando viaja de Orlando para a Flórida. No dia que antecede a partida, o técnico Filipe Luís e um jogador também concederão entrevista coletiva no palco do confronto.

Rafinha dispara sobre jogador do Flamengo: 'Jogaria em qualquer clube da Europa'

Ídolo do Bayern de Munique e multicampeão pelo Flamengo, Rafinha rasgou elogios ao uruguiao Giorgian De Arrascaeta. O ex-jogador se declarou fã do camisa 10 e garantiu que com sua inteligência e personalidade "iria se adaptar e jogar tranquilamente em qualquer time da Europa''. Leia a matéria completa aqui.

Faturamento do Flamengo no Mundial cobre grandes investimentos no futebol

Com a classificação assegurada para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo já garantiu mais de R$ 150 milhões em premiações na competição. O valor ultrapassa grandes investimentos feitos pelo clube nas contratações de Jorginho e Nico De La Cruz. Leia matéria completa aqui.

Mundial de Clubes: veja quanto os brasileiros faturaram com premiações até agora

A primeira fase do Mundial de Clubes terminou em alta para os times brasileiros. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras garantiram presença nas oitavas de final do torneio. Além das comemorações dentro de campo, os times têm mais um motivo para celebrar: o alto valor em premiações conquistadas. Leia a matéria completa.

Globo bate recorde de audiência da Copa do Mundo de Clubes com jogo do Flamengo

O Flamengo empatou com o Los Angeles FC por 1 a 1, na última terça-feira (24), pelo Mundial de Clubes. Na ocasião, a TV Globo bateu recorde de audiência dos últimos 1 ano e 7 meses no Rio de Janeiro. A transmissão aconteceu durante de 22h02 às 23h58, com a bola rolando, o índice de telespectadores foi de 33 pontos, maior alcance durante o torneio da Fifa na região. Leia a matéria completa aqui.

Flamengo é declarado patrimônio histórico e cultural do Rio

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei que declara o Clube de Regatas do Flamengo como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado. De autoria da deputada Verônica Lima (PT), o texto segue agora para sanção ou veto em até 15 dias. Leia a matéria completa aqui.

