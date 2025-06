Mundial: Bruno Henrique aponta fator-chave para o Flamengo vencer o Bayern

ORLANDO (EUA) – O Flamengo encara o Bayern de Munique no próximo domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, e Bruno Henrique tem estratégia para superar a defesa alemã. Ex-jogador do Wolfsburg, o atacante analisou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), o estilo de jogo do adversário e apontou o "mano a mano" como fator-chave para o Rubro-Negro.

— A lembranças que eu tenho é de um time que marca muito forte, uma equipe bem compacta e onde a gente vai ter que ter o um para um, mano a mano, na agir nossa brasilidade, porque assim a gente pode conseguir ter êxito. É um time que marca muito mano a mano, e a gente tem jogadores rápidos na frente, jogadores que podem decidir um para um, podem conseguir levar vantagem nesse jogo — analisou o camisa 27.

O ídolo rubro-negro foi questionado sobre a postura a ser adotada pela equipe diante dos Bávaros. Segundo BH, Filipe Luís manterá a identidade de jogo, mas é necessário ter precauções a mais e "se ajudar" em campo. Além disso, afirmou não saber se será titular.

— Como vocês já sabem, o Filipe tem uma identidade da forma que ele joga, independente da equipe que a gente enfrenta, o Flamengo sempre vai jogar para a frente. É claro que temos que ter as precauções ali. Todo mundo correr, todo mundo se ajudar, acho que torna mais difícil para o Bayern entrar na nossa linha. Então, eu vejo muito isso nesse jogo agora, todo mundo se ajudando desde o campo. Que a gente possa conseguir uma grande vitória, é o que todos nós queremos, sabemos que a dificuldade vai ser. Ainda não sei se eu vou ser titular — disse o atacante.

Bruno Henrique avaliou também a possibilidade de atuar junto de Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Ele exaltou a velocidade do trio de ataque e a dificuldade que isso impõe à defesa adversária.

— A gente se conecta muito bem ali na frente, são jogadores rápidos. Hoje nenhum zagueiro quer ficar correndo atrás de atacante rápido (risos), nossos zagueiros sempre falam isso. É difícil ter que correr 30, 40 metros para trás. Acredito que, quando o Filipe pensa numa escalação assim, com mais jogadores rápidos na frente, é para esse ponto, porque ele vê a linha defensiva, as dificuldades em correr para trás, e ele acaba optando pelos jogadores rápidos na frente, que sabem atacar o espaço, mas também sabe jogar no pé. Então, acho que é essa linha que eu vejo que ele enxerga — explicou.

Perguntado sobre a alta estatura da defesa do Bayern, o camisa 27 voltou a citar a velocidade como crucial para superar os alemães.

— Velocidade. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás. Mas, se a gente estiver de costas, eles são mais fortes que a gente, vai ser o jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre as costas deles — definiu.

Bruno Henrique em treino do Flamengo antes de enfrentar o Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Outras respostas de Bruno Henrique antes de Flamengo x Bayern

Retorno à boa fase

— Todo jogador tem altos e baixos. Comigo não é diferente, não foi, né? Eu procuro sempre estar no meu melhor, cada dia. Então, nesse tempo para cá, estou procurando me dedicar mais como centroavante, como eu tenho jogado, e para poder ajudar a equipe do Flamengo. Acho que o segredo é esse, é trabalhar cada dia para poder chegar onde eu quero chegar.

Jogar pendurado contra o Bayern

— No último jogo, todo mundo veio falar comigo a respeito desse cartão, e fiquei muito apreensivo dentro do jogo. Claro que eu não queria estar de fora de um grande jogo que a gente tem pela frente, mas sou experiente em conseguir manter a calma e não chegar de uma forma mais dura para levar o cartão. Mas, nesse jogo agora estou bem, estou pronto para poder ajudar o Flamengo mais uma vez e espero poder ajudar novamente.

Patamar da história do Flamengo

— Desde quando eu cheguei no Flamengo, e em outros clubes também que eu passei, sempre procurei dar o meu melhor e ajudar a ganhar jogos, títulos também. Claro que aqui no Flamengo eu sou muito feliz, ganhei 16 títulos e quero poder ganhar mais, para entrar cada vez mais na história do Flamengo. Então, acho que o patamar que eu posso dizer é de ganhar títulos, o que importa, é o que vai ficar marcado na história do Flamengo. É isso que eu vou procurar fazer nesse tempo que eu tenho aqui.

Empate com o LAFC

— A gente sabia que a vitória é o que a gente queria e também tinha um prêmio, um valor que o Flamengo receberia também com essa vitória. Não é porque tinha esse valor que a gente não queria perder, a gente quer vencer todos os jogos. A gente tem um pouco de dificuldade quando a gente pega uma linha de cinco, né? Três zagueiros ali, com dois laterais mais baixos, é uma dificuldade que a gente está tendo um pouco nesse ponto. Acabou sendo um jogo bom para o Los Angeles, mas não vejo que a gente jogou mal também não, vejo que a gente fez um bom jogo. É claro que propomos o jogo o tempo todo e uma hora a bola vai acontecer de entrar. Foi o que aconteceu nesse jogo. Dessa forma que a gente tem que projetar, um jogo de cada vez. O jogo contra o Los Angeles foi dessa forma, mas contra o Bayern, a gente tem que estar ligado 100% para não acontecerem lances bobos e eles saírem na frente.

