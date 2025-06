Rafinha dispara sobre jogador do Flamengo: ‘Jogaria em qualquer clube da Europa’

Ídolo do Bayern de Munique e multicampeão pelo Flamengo, Rafinha rasgou elogios ao uruguiao Giorgian De Arrascaeta. O ex-jogador se declarou fã do camisa 10 e garantiu que com sua inteligência e personalidade "iria se adaptar e jogar tranquilamente em qualquer time da Europa''.

- Agora que não estou mais jogando, já posso falar. Times enormes da Europa perguntaram como ele não veio para Europa, qual o valor dele. Com o Arrascaeta em campo, é um jogo. Sem ele, é totalmente diferente. Ele ia se adaptar e jogar tranquilo em qualquer time da Europa - comentou sobre o 10 do Flamengo.

- Sou muito fã dele, tive o prazer de jogar com ele. Não dá pique de 50 metros, nunca vai atingir 36 km/h, mas com a bola no pé, precisa de pouco para deixar alguém na cara do gol. É muito inteligente, tem muita facilidade e principalmente tem gol. Ele gosta de contato, aguenta porrada, não se esconde do jogo nunca. É importantíssimo para o jogo contra o Bayern - garantiu Rafinha.

Arrascaeta em ação pelo Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Terence Lewis/Icon Sportswire)

Flamengo se prepara para enfrentar Bayern de Munique

O Flamengo encerrou a fase de grupos, invicto, com duas vitórias e um empate, e garantiu a liderança do Grupo D no Mundial de Clubes. O foco agora é na partida decisiva contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final, no próximo domingo (29). De olho nesse confronto, o técnico Filipe Luís realizou o primeiro treino com o elenco, nesta quarta-feira.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique está marcada para às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A equipe seguirá instalada em Orlando até a véspera do jogo decisivo e terá quatro sessões de treino, antes de embarcar rumo ao palco do confronto.