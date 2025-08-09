Lance em Bahia x Fluminense gera revolta: ‘Arbitragem brasileira pede socorro’
Times se enfrentão pelo Brasileirão
Um lance de falta em Bahia x Fluminense, pelo Brasileirão, virou assunto na web entre torcedores. O árbitro da partida marcou uma falta em Ganso. O que revoltou os internautas é que não existe toque do jogador do Bahia no camisa 10 tricolor.
Web se irrita em Bahia x Fluminense
Duelo de tricolores termina empatado
Em jogo de seis gols, Bahia e Fluminense empataram em 3 a 3 na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado (9), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro, Luciano Juba e Bernal (contra) marcaram para o Tricolor de Aço, enquanto Cano (duas vezes) e Nonato, foram os autores dos gols cariocas.
Nos acréscimos, Luciano Juba fez grande jogada e tirou a defesa do Flu, que bateu cabeça. Para que não saísse na cara do gol, Freytes cometeu a falta e foi expulso. Na cobrança de falta, Acevedo bateu para Fábio fazera defesa tranquila. O Juiz apirou o fim do jogo na sequência.
Com o resultado o Bahia assume o quarto lugar, com 30 pontos, e não pode ser ultrapassado nesta rodada. O Flu, por sua vez, está em nono, com 24 pontos, e pode cair na tabela em caso de vitória de Atlético-MG, Ceará e Corinthians, que jogam no domingo(10).
O Bahia volta a campo no dia 16 (sábado) pelo Campeonato Brasileiro. Às 21h, na Neo Química Arena, enfrenta o Corinthians pela 22ª rodada. Já o Fluminense, joga na terça-feira (12), pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Tricolor duela com o América de Cali, às 21h30, no Estádio Pacual Guerrero, na Colômbia.
