Lance em Bahia x Fluminense gera revolta: ‘Arbitragem brasileira pede socorro’

Times se enfrentão pelo Brasileirão

Cano Fluminense Bahia
imagem cameraCano comemora seu gol pelo Fluminense diante do Bahia, pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
22:56
Atualizado há 1 minutos
Um lance de falta em Bahia x Fluminense, pelo Brasileirão, virou assunto na web entre torcedores. O árbitro da partida marcou uma falta em Ganso. O que revoltou os internautas é que não existe toque do jogador do Bahia no camisa 10 tricolor.

Web se irrita em Bahia x Fluminense

Duelo de tricolores termina empatado

Em jogo de seis gols, Bahia e Fluminense empataram em 3 a 3 na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado (9), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro, Luciano Juba e Bernal (contra) marcaram para o Tricolor de Aço, enquanto Cano (duas vezes) e Nonato, foram os autores dos gols cariocas.

Nos acréscimos, Luciano Juba fez grande jogada e tirou a defesa do Flu, que bateu cabeça. Para que não saísse na cara do gol, Freytes cometeu a falta e foi expulso. Na cobrança de falta, Acevedo bateu para Fábio fazera defesa tranquila. O Juiz apirou o fim do jogo na sequência.

Com o resultado o Bahia assume o quarto lugar, com 30 pontos, e não pode ser ultrapassado nesta rodada. O Flu, por sua vez, está em nono, com 24 pontos, e pode cair na tabela em caso de vitória de Atlético-MG, Ceará e Corinthians, que jogam no domingo(10).

Bahia volta a campo no dia 16 (sábado) pelo Campeonato Brasileiro. Às 21h, na Neo Química Arena, enfrenta o Corinthians pela 22ª rodada. Já o Fluminense, joga na terça-feira (12), pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Tricolor duela com o América de Cali, às 21h30, no Estádio Pacual Guerrero, na Colômbia.

