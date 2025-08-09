Europeus reagem à partida de João Fonseca contra Fokina em Cincinnati: ‘Pena’

João Fonseca igualou sua melhor campanha na carreira em um Masters 1000 de forma dramática. Neste sábado (9), o brasileiro avançou para a terceira rodada em Cincinnati após seu adversário, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, abandonar a partida por lesão. Os europeus comentaram muito sobre a partida de João Fonseca em Cincinnati.

O número 18 do mundo desistiu no segundo set, justamente quando João Fonseca, em Cincinnati, liderava a parcial por 5 a 4, em uma reação espetacular após estar perdendo por 4 a 0.

Durante e depois do jogo, a partida de João Fonseca em Cincinnati foi muito comentada na Europa. O brasileiro é encarado como um fenômeno das quadras no Velho Continente. Veja abaixo.

Veja reação dos europeus com a vitória de João Fonseca em Cincinnati

"É uma pena que uma partida dessas tenha terminado assim. Mas mesmo assim, obrigado, senhores, pelo show!" sobre a partida de João Fonseca em Cincinnati

"Fokina ofereceu a pausa a Fonseca. Mas desde a pausa nos jogos de volta não está nada bem do João"

"La mala suerte de Foki"

"Mesmo tendo vencido hoje, João Fonseca mais uma vez demonstrou contra Davidovich seu maior problema atual: sua falta de paciência"

Como foi o jogo

O primeiro set da partida foi eletrizante e muito equilibrado. João Fonseca começou de forma avassaladora, quebrando o serviço do espanhol logo no segundo game para abrir 2 a 0. No entanto, Davidovich Fokina, mostrando por que é o número 18 do mundo, reagiu imediatamente, devolveu a quebra e igualou o placar em 2 a 2. A parcial seguiu tensa até o décimo game: sacando em 5 a 4, Fokina teve a chance de fechar o set, mas o brasileiro foi valente, salvou a parcial e quebrou o serviço do adversário, empatando em 5 a 5.

Com o jogo indo para o 6 a 6, a decisão foi para o tie-break. O espanhol começou mais concentrado e abriu 3 a 0. Fonseca ainda esboçou uma reação, com direito a um ace, chegando a diminuir para 5 a 4. No fim, porém, a maior experiência de Fokina, que devolveu muito bem os saques durante todo o set, prevaleceu para fechar o game de desempate em 7 a 4 e a parcial em 7/6.

O segundo set começou de forma avassaladora para Davidovich Fokina. O espanhol abriu uma vantagem de 4 a 0 em apenas 20 minutos, com duas quebras de saque, e parecia caminhar para uma vitória tranquila. Foi então que João Fonseca mostrou um enorme poder de reação. O brasileiro devolveu uma das quebras, confirmou seu serviço e, aproveitando que Fokina começava a sentir problemas musculares, quebrou o saque do rival novamente para buscar um empate heroico em 4 a 4.

Com a virada no placar para 5 a 4 a favor de Fonseca, a situação do espanhol ficou insustentável. No início do décimo game, Davidovich Fokina não aguentou as dores e abandonou a partida, garantindo a vitória e a classificação do brasileiro para a terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati. Apesar de alguns erros não forçados, João Fonseca foi premiado pela grande força mental ao buscar uma recuperação que parecia improvável.