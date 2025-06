O clima de Mundial de Clubes proporcionou mais do que disputas intensas por uma vaga na final: também trouxe reencontros emocionantes. Antes do confronto entre Juventus e Manchester City, os brasileiros Danilo e Alex Sandro, hoje no Flamengo, encontraram velhos companheiros dos tempos do time da Itália, em um momento de muita descontração no hotel em que a equipe italiana está hospedada em Orlando.

No vídeo publicado nas redes sociais da Juventus, é possível ver o carinho e a felicidade de nomes como Weston McKennie, Francisco Conceição e outros atletas da Juve ao abraçarem os ex-companheiros. Os sorrisos e os abraços mostram que, apesar do tempo e da distância, os laços criados na Velha Senhora continuam fortes.

Na última terça-feira (24), o Flamengo empatou com o Los Angeles FC pela rodada final da fase de grupos do Mundial de Clubes. Já a Juventus entra em campo nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), contra o Manchester City, em confronto direto pela liderança do Grupo G. O reencontro entre os jogadores foi possível porque as partidas decisivas das duas equipes foram agendadas para o mesmo local: o Camping World Stadium, em Orlando.

Históricos marcantes na Juventus

Danilo defendeu a Juventus entre 2019 e 2025, antes de se transferir para o Flamengo. Foram 213 partidas com a camisa bianconera, com nove gols e 14 assistências. O clube italiano é, até aqui, o que o lateral-direito mais jogou em sua carreira.

Danilo em pré-jogo da Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)

Já Alex Sandro vestiu a camisa da Juventus por quase uma década. Contratado em 2015 após passagem pelo Porto, o lateral-esquerdo permaneceu no time de Turim até 2024, quando se juntou ao Rubro-Negro carioca. Foram 327 jogos, 16 gols e 32 assistências — números que o colocam entre os estrangeiros com mais partidas na história do clube italiano.

Alex Sandro em ação pela Juventus (Foto: Divulgação/Juventus)

Possível reencontro em campo

E os reencontros podem não ter se limitado aos bastidores. Dependendo do resultado do confronto entre Juventus e Manchester City, Danilo e Alex Sandro podem reencontrar seus ex-companheiros em campo. Caso a Juve vença ou empate, garante a primeira colocação do grupo e só poderá enfrentar o Flamengo em uma eventual final.

Entretanto, uma derrota para os ingleses mudaria o cenário. Nesse caso, a equipe italiana cairia na mesma chave do Rubro-Negro e um confronto poderia acontecer nas semifinais.