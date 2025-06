Presidente do Flamengo conversa com torcedores em Orlando: ‘Domingo vai ser épico’

ORLANDO (EUA) - De olho no confronto decisivo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo está com foco total para encarar o Bayern de Munique, no próximo domingo (29). Durante o segundo dia de preparação para o confronto, a reportagem do Lance! presenciou o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, conversando com um grupo de torcedores em frente ao hotel da equipe, em Orlando.

Durante o bate-papo, o mandatário rubro-negro começou dizendo que a presença dos torcedores os Estados Unidos dá um gás a mais para os jogadores neste Mundial. Questionado por um deles sobre o confronto contra o Bayern, ele respondeu: “domingo vai ser épico”.

O Flamengo é o 2º time brasileiro que levou mais torcedores ao estádio neste Mundial de Clubes, atrás apenas do Palmeiras. Com média de 37 mil torcedores por jogo, a soma dos públicos nas partidas da equipe na fase de grupos ultrapassa 113 mil pessoas. O clube bateu o recorde entre times nacionais, na 2ª rodada da competição, quando levou 54.019 mil pessoas na vitória contra o Chelsea.

Como chegam Flamengo x Bayern?

Invicto neste Mundial, o Flamengo chega embalado para o confronto inédito, em competições oficiais, com o Bayern de Munique. O rubro-negro se classificou com duas vitórias e um empate e vai em busca da classificação.

Por sua vez, o Bayern conta com o favoritismo para este confronto. A equipe alemã acabou tropeçando na última rodada da fase de grupos para o Benfica e ficou com a 2ª colocação no Grupo C, com duas vitórias e uma derrota.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.