Thiago Monteiro é superado na 3ª rodada em Madri

Publicada em 29/04/2024 - 10:58 • Madri (ESP)

Após a grande vitória sobre o grego Stefanos Tsitsipas, 7º do mundo, o brasileiro Thiago Monteiro, 118º, foi superado, nesta segunda-feira (29), na terceira rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha, no saibro, evento com premiação de 9,2 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).

O cearense caiu por 2 sets a 0, com apertados 6/4 e 7/6 (9/7), após 2h01min diante do tcheco Jiri Lehecka, 31º colocado. Foi o terceiro embate entre os dois e a terceira vitória de Lehecka.

Monteiro perdeu o primeiro set com uma quebra, lutando no final da parcial, mas sem conseguir a quebra diante do bom saque do rival. No segundo, Lehecka saiu com quebra, mas Thiago logo igualou e virou para 3 a 2. O brasileiro sentiu um problema físico, pediu atendimento, voltou um pouco lento, mas logo recuperou e conseguiu levar ao tie-break. Lehecka abriu 6 a 4, teve dois match-points, Monteiro virou, teve um set-point, mas o tcheco fechou.

Esta foi a primeira vez que Monteiro venceu duas partidas na chave principal de um torneio Masters 1000 e, em Madri, somou sua terceira vitória sobre um top-10. Pela campanha, o brasileiro subirá no ranking e ficará perto dos 105 melhores do planeta.