Entenda por que Rebeca Andrade é uma das favoritas à medalha nos Jogos Olímpicos de Paris

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Rebeca Andrade dispensa apresentações. A ginasta é, de longe, uma das principais atletas olímpicas do Brasil atualmente. A jovem de 25 anos, apesar da pouca idade, já marcou seu nome na história dos Jogos Olímpicos. Com a estreia do quadro "Estrelas Nacionais", o Lance! te conta mais sobre a atleta brasileira.

Rebeca Andrade teve um início de carreira complicado. Ainda muito jovem, a ginasta sofreu com lesões em sequência que frearam o seu crescimento no esporte. No entanto, mesmo com as dificuldades, a atleta chegará à Paris para disputar a sua segunda edição de Jogos Olímpicos.

Na última edição, em Tóquio, Rebeca teve um desempenho histórico. A ginasta terminou a competição com o ouro no salto e a prata no individual geral. A atleta se tornou a primeira brasileira medalhista olímpica na ginástica feminina, além de ser a primeira mulher a conquistar duas medalhas na mesma edição.

O excelente nível de atuação se manteve até 2023 - ano mágico para a ginástica brasileira. No Mundial da Antuérpia, Rebeca chegou a superar Simone Biles na prova do salto, com a melhor nota do dia. A brasileira voltou pra casa com mais quatro medalhas - se igualando a César Cielo com maior quantidade de pódios em mundiais de qualquer modalidade. No Pan de Santiago não foi diferente, e Rebeca se despediu com quatro medalhas.