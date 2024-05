Williams faz mistério sobre nomes, mas destaca interesse em três opções para 2025

Carro de Fórmula 1 (Foto: Reprodução)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/05/2024 - 14:33 • São Paulo (SP)

A Williams começou a semana de GP da Emília-Romanha com um importante notícia, ao cumprir as expectativas e renovar o contrato de Alex Albon em acordo plurianual na Fórmula 1. Na equipe desde 2022, o tailandês ganhou um voto de confiança, mas ainda não sabe quem será o companheiro no próximo campeonato.

Atualmente, Logan Sargeant é o segundo piloto da Williams, mas os fracos resultados desde o início de 2023 colocam o americano em posição delicada. A situação piorou após o nome do jovem Andrea Kimi Antonelli, piloto da Fórmula 2 e bancado pela Mercedes, ser especulado no time de Grove.

Ainda sem definição da segunda vaga, o chefe James Vowles disse que a decisão está próxima e colocou três competidores, não divulgados, na briga pelo posto para a temporada 2025.

- Acho que é uma mensagem realmente positiva ter alguém comprometido com o futuro da Williams a longo prazo. No momento, estou de olho em três opções para 2025 e 2026, simples assim. Quando estivermos em posição de comentar abertamente, que não deve demorar muito, nós vamos - afirmou o dirigente.

Vowles destacou ainda que o futuro de Sargeant está nas mãos apenas do piloto americano e admitiu que busca alternativas para os próximos anos.

- Por enquanto, a direção que precisamos é andar em alto nível. Logan tem o próprio futuro nas mãos e tenho certeza que está buscando, essa é a capacidade dele de controle. Não tirei nada dele, mas é claro que ainda precisamos falar com outros e nós vamos - pontuou.

Em 2024, o time ainda está zerado na tabela de pontos e passou apuros com uma sequência de acidentes e falta de chassi reserva, inclusive tirando Sargeant da disputa no GP da Austrália, terceira etapa do campeonato.