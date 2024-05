New York Knicks terá reforço de peso em caso de vaga nas finais

OG Anunoby se lesionou no jogo 2 (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/05/2024 - 23:21 • Rio de Janeiro (RJ)

OG Anunoby, jogador do New York Knicks, tem estado ausente desde o segundo jogo das Semifinais da Conferência Leste devido a uma lesão no músculo posterior da coxa. A ausência tem sido significativamente sentida pela equipe, principalmente agora que se aproximam de um momento crítico nos playoffs. No entanto, surgem notícias positivas que renovam as esperanças dos fãs e da equipe técnica.

Segundo informações recentes, Anunoby não participará do Jogo 6 contra o Indiana Pacers nesta sexta-feira. Contudo, há um otimismo cauteloso de que ele possa retornar para um possível Jogo 7, ou mesmo para o primeiro jogo da próxima fase, caso os Knicks avancem para as Finais da Conferência Leste.

De acordo com Brian Windhorst, comentarista esportivo, “OG já saiu da piscina e começou a realizar alguns trabalhos de quadra para os Knicks. Se os Knicks avançarem, o fato de ele já estar na quadra fazendo alguns exercícios leves torna possível sua participação nas Finais da Conferência Leste, se conseguirem mais uma vitória”.

Chris B. Haynes, da TNT, complementa dizendo que Anunoby está fazendo tudo ao seu alcance para retornar o quanto antes. “Pelo que me foi informado, parece mais provável um retorno para as Finais da Conferência Leste, caso os Knicks se classifiquem. Esse parece ser um alvo realista”, afirmou Haynes na terça-feira.

(Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

Adam Zagoria, do NJ Advance Media, reportou que Anunoby está dedicando pelo menos oito horas por dia à reabilitação de sua lesão. Este compromisso reflete não apenas a vontade de Anunoby em voltar a jogar, mas também a importância de sua presença para o time avançar na competição.

A esperança de ver OG Anunoby em quadra novamente aquece os corações dos fãs do Knicks, criando uma atmosfera de expectativa e otimismo. A habilidade defensiva e o poder de pontuação de Anunoby são vistos como essenciais para as ambições da equipe no campeonato. Os próximos jogos dirão se esse retorno se concretizará a tempo de impactar positivamente na jornada dos Knicks pelos playoffs da NBA.