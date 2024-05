Jogadoras comemorando o ponto (Foto: Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 3 sets a 0, pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, no Maracanãnzinho, no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira se manteve na frente em grande maioria dos placares e conseguiu conquistar a partida. Com o triunfo, a equipe verde-amarela se mantém invicta na competição.

O time de José Roberto Guimarães iniciou com Roberta, Kisy, Gabi, Ana Cristina, Julia Kudiness, Diana e Natinha Araújo.

🏐 COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro período começou com uma boa atuação do time brasileiro para cima da Coreia do Sul, chegando a ter uma diferença de seis pontos. No entanto, as coreanas reagiram e diminuíram a vantagem. Zé Roberto se atentou, pediu tempo e reorganizou o grupo, colocando Helena e Julia Bergmann em quadra. E deu certo, o Brasil fechou o set com o bloqueio de Julia, por 25 a 15.

No segundo set, a Coreia iniciou melhor e diminuiu a diferença para quatro pontos. Mesmo assim, o Brasil continuou sendo superior no jogo, com a ajuda de Ana Cristina, maior pontuadora do jogo. A Seleção Brasileira fechou o set por 25 a 19, após um erro de saque da equipe coreana.

Terceiro e último período, o Brasil continuou sendo superior na partida e manteve um grande distanciamento no placar. A Coreia tentou, aproveitando os erros de bloqueio brasileiro, no entanto, não foi capaz de parar o time de Zé Roberto, que fechou o set por 25 a 17, vencendo a partida.

🤔O QUE VEM POR AI?

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei retorna para encarar os Estados Unidos, na sexta-feira (17), às 21h, no Maracanãzinho. No último confronto entre as equipes, a seleção norte-americana levou a melhor, vencendo por 3 sets a 0.