Gabi é uma dos principais pilares desta Seleção (Foto: Pedro Werneck)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 17:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabi, ponteira da Seleção Brasileira, concedeu uma entrevista ao Lance!, nesta quinta-feira (16), após a vitória sobre a Coreia do Sul na Liga das Nações, em relação ao diferencial da equipe brasileira nesta competição e sobre as lideranças em quadra.

— Você vê o amadurecimento da equipe durante todos esses anos, vejo hoje, principalmente nesse terceiro ano, como o nosso time tem muitas opções no ataque, muitas líderes, muitas referências em quadra. Principalmente, com a volta da Aninha (Ana Cristina), ano passado infelizmente não conseguimos jogar junto. Então viver esse momento, de jogar junto com ela, é super importante. O Brasil sempre foi o coletivo e isso é o diferencial deste grupo — disse.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabi comemorando o ponto na Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei retorna para encarar os Estados Unidos, na sexta-feira (17), às 21h, no Maracanãzinho. No último confronto entre as equipes, a seleção norte-americana levou a melhor, vencendo por 3 sets a 0.